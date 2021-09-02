Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 2 ölü

Konya'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.

Konya merkez Karatay ilçesi Ayan Bey Sokağı'nda bir otelin asansöründe kaynak işiyle uğraşan asansör bakım işçileri Berkan Üzgü ve Ahmet Mutlu, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Yaralılardan Üzgü olay yerinde, Mutlu ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Elektrik akımından kaynaklı çıkan ufak çaplı yangına, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yönlendirdiği ekip müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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