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ASAT, Hatay’a içme suyu sağlayacak

09.02.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisinin devreye alınması için makine, ekipman ve teknik destek sağladı.

ASAT, Hatay’a içme suyu sağlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisinin devreye alınması için makine, ekipman ve teknik destek sağladı. ASAT ekipleri, Hatay’da bugün kontrollü olarak şebekeye kullanma suyu verilmesi planlanıyor.
ASAT ekipleri deprem bölgesinde 46 araç ve 80 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Hatsu Genel Müdürlüğü’ne ait 2 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisinin devreye alınması için makine ekipman ve teknik destek sağlayan ASAT ekipleri, Hatay’da kontrollü olarak şebekeye kullanma suyu verilmesini planlıyor.

Uzman ekipler, Hatsu tesislerinin elektromekanik onarımlarını da gerçekleştiriyor. ASAT kaçak arama ekipleri ise İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordineli, göçük altında kalan vatandaşların çıkartılması için çalışıyor. ASAT, Antalya’dan dün yola çıkan 3 tır içme suyunun dağıtımını Hatay il merkezi ve çevre mahallelerinde bugün gerçekleştirdi. ASAT, bölgedeki arazözler ile kaynak ve sondajlardan elde edilen temiz içme suyunu afetzedelere ulaştırıyor. Hatay’da içme suyu ile ilgili çalışan tek ekip olan ASAT, su ve kanalizasyon ile ilgili sorunlar çözüldüğünde depremin etkilediği diğer illerde çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan 10 adet Led projektör hazırlanarak deprem bölgesine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

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