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ASAT’ın tamir ve kanalizasyon hattı çalışmaları

ANTALYA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:45 | Son Güncelleme

ASAT Genel Müdürlüğü Demre’de altyapı ağına yeni bir kanalizasyon hattı daha ekledi.

ASAT Genel Müdürlüğü Demre’de altyapı ağına yeni bir kanalizasyon hattı daha ekledi. Demre Küçükkum Mahallesi’nde ASAT tarafından yürütülen kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı. İmalat çalışması ile Yıldırım Sokak’a da kanalizasyon şebekesi yapıldı. Kısa sürede bitirilen çalışma ile yapılan kanalizasyon şebekesi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Akseki’de sorun çözüldü
Akseki ilçesinde 1000 metrelik içme suyu hattı ASAT ekiplerinin yoğun çalışması ile deplase edilerek yenilendi. Akseki’de bulunan Dikmen, Sadıklar, Cemerler ve Mahmutlu (Devrent Başı) Mahallelerine hizmet veren içme suyu grup borusunda arıza oluştuğunu belirleyen ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Boru hattının arızalı bölümünün Antalya-Konya karayolu altında kalan kısım olduğunun anlaşılması üzerine sorunlu eski hattın tamir edilemeyeceği görüldü. Hattın kesintisiz hizmete devam etmesinin mümkün olmadığı değerlendirildi ve ilgili kısmın deplase edilmesine karar verildi.

Yeni hat çalışması yapıldı
ASAT Akseki Şube Müdürlüğünce, içme suyu hattının karayolu altında kalan eski bölümü iptal edilerek 1000 metrelik yeni bir güzergâhtan suyu iletmek için yeni hat çalışması başlatıldı. Geceli gündüzlü sürdürülen bir çalışmanın ardından deplase işlemi tamamlanarak etkilenen mahallelere yeniden sorunsuz olarak içme suyu sağlandı.

Finike’de hat arızası giderildi
Finike’nin Eski Mahallesi’nde ortaya çıkan içme suyu şebeke arızası da ASAT’ın nöbetçi ekipleri tarafından giderildi. Saat 22.00 sıralarında arıza noktasında kazı yaparak onarıma başlayan ekipler bir saat içinde sorunu gidererek hattı yeniden devreye aldı. Geç saatlerde sürdürülen çalışma ile hatta meydana gelen arıza tamamen onarılırken, önemli bir mağduriyet yaşanmadan problem tamamen çözüldü.
Manavgat’ta içme suyu hatlarında ortaya çıkan arızalar da ASAT ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi ile giderildi. Sorgun Titreyengöl oteller bölgesini besleyen içme suyu boru hattında meydana gelen arıza kısa sürede giderilirken, Kızılot Mahallesi’nde ise içme suyu basma hattında oluşan arıza zamanında tespit edilerek erken müdahale ile 2 saat içerisinde giderildi.

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