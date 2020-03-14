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Aşçılar, "Hijyen kuralları yerine getirildi"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.03.2020 15:27 | Son Güncelleme

Eskişehir Aşçılar Dernek Başkanı Kemal Kaya, alınan tedbirlerini aynen uyguladıklarını ve hijyen kurallarının yerine getirildiğini söyledi.Kaya’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:“Avrupa’yı ve tüm dünyayı etkisi altına almış olan "Corona Virüs" tehdidinin daha vahim boyutlara ulaşmaması için, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilgili kurumlarının almış olduğu tüm tedbirlerin, meslektaşlarımız tarafından, çalışmış oldukları işyerlerinde harfiyen uygulandığını ve hijyen kurallarının tam anlamıyla yerine getirilip bu sürece olumlu katkı sağladık.

Aşçılar, "Hijyen kuralları yerine getirildi"

Eskişehir Aşçılar Dernek Başkanı Kemal Kaya, alınan tedbirlerini aynen uyguladıklarını ve hijyen kurallarının yerine getirildiğini söyledi.
Kaya’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Avrupa’yı ve tüm dünyayı etkisi altına almış olan "Corona Virüs" tehdidinin daha vahim boyutlara ulaşmaması için, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilgili kurumlarının almış olduğu tüm tedbirlerin, meslektaşlarımız tarafından, çalışmış oldukları işyerlerinde harfiyen uygulandığını ve hijyen kurallarının tam anlamıyla yerine getirilip bu sürece olumlu katkı sağladık. Yiyecek içecek ve konaklama sektöründe çalışan arkadaşlarımızın büyük bir kısmının hijyen ve sanitasyon eğitimi almış olmaları bu mücadeleye çok önemli katkı sağladı.”

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