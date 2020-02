Aşçılık kursundan sofralara

Safranbolu Belediyesi Kültür Eğitim Merkezi’nde (SAKEM), açılan aşçılık kurslarının verildiği mutfaktan 15 aileye sıcak yemek dağıtılıyor.

SAKEM Aslanlar Şubesinde bulunan aşçılık kurs eğitimlerinin verildiği mutfakta her gün 15 aileye 25 kişilik ücretsiz yemek gönderiliyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, vatandaşın her türlü sorununda yalnız bırakılmaması üzere verdiği talimatlarla geliştirilen projeler vatandaşın mağduriyetini gideriyor.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Departmanların yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kent genelinde tespit edilen mağdur aileler için SAKEM’de kurulan "aşevi" günde 2 öğün sıcak yemek çıkarıyor. Yemekler sefer taslarına konularak ailelerin evine bırakılıyor. Aşevinden maddi durumu olmayan ve sağlık sorunları sebebiyle yemek yapamayan ayrıca kimsesiz ihtiyaç sahibi kişiler faydalanıyor. Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemek çeşitleri, ailenin sağlık durumu dikkate alınarak seçiliyor. İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren ekip her sabah saat 10.30’da yola çıkarak öğle saatlerine kadar yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor. Aşevinde bayan aşçılar tarafından yapılan yemeklerin hijyen kuralları içinde pişirilmesi sağlanıyor."