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  4. ASELSAN ile MEDİKÜM iş birliği imkanlarını görüştü

ASELSAN ile MEDİKÜM iş birliği imkanlarını görüştü

SAMSUN HABERLERİ  | 02.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Medikal Kümelenme Derneği Başkanı Aydemir: - "İş birliği, firmaların ürünlerini uluslararası piyasaya daha kolay sunması ve daha yüksek kapasitelere ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Bunu ekonomik açıdan hem ülkemiz hem firmalarımız için son derece önemli bir gelişme olarak görüyoruz"

Cerrahi alet üretiminde dünyanın üçüncü büyük kümelenme merkezi olan Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) bulunduğu Samsun'da, sektör temsilcileriyle ASELSAN yetkilileri bir araya gelerek iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar ile Sağlık Sistemleri Program Direktörü Başkanı Ömer Demirkaya, Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) üyeleri ve sektör temsilcileriyle görüştü.

MEDİKÜM Başkanı Ahmet Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede, ASELSAN ile MEDİKÜM ve cerrahi el aletlerinin pazarlanması amacıyla kurulan Mediclust AŞ'nin birlikte çalışması için iş birliği imkanlarını ele aldıklarını söyledi.

Aydemir, sektör için çok önemli olan bu görüşmenin ASELSAN'ın talebi üzerine gerçekleştirildiğini belirterek, henüz iş birliğine ilişkin detayların belirlenmediğini, yeniden bir araya gelerek Türkiye ve sektör adına ilerlemeyi umut ettiklerini bildirdi.

ASELSAN markasının uluslararası bilinirliğinin önemine işaret eden Aydemir, "ASELSAN'ın sağlık sektörüne yönelimiyle yol haritası belirlemek niyetindeyiz. İş birliği, firmaların ürünlerini uluslararası piyasaya daha kolay sunması ve daha yüksek kapasitelere ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Bunu ekonomik açıdan hem ülkemiz hem firmalarımız için son derece önemli bir gelişme olarak görüyoruz." dedi.

Aydemir, Samsun'da cerrahi alet üretimine yaklaşık 40 yıl önce silah üretiminden geçiş yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu, iki taraf için de anlamlı ve akılcı bir yaklaşım. Silah ve sağlık sanayileri üretim teknolojileri ve makine parkurları benzer. Tasarımlar ve kullanılan ham maddeler değişecektir. Bu iki sektör hem birbirlerine çok yakın hem de stratejik sektörlerdir. Cerrahi alet sektörü gelişmeler sonrası umutlandı. Mediclust AŞ olarak düşündüğümüz şeyleri ASELSAN ile yapabileceğimiz umudu hepimizde yeşerdi. Daha çok şeyi hep beraber başaracağız düşüncesindeyim."

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