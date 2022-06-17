ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin karne heyecanı

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, istihdamın en önemli ayaklarından birisinin Ankara ve Konya'daki okullar olduğunu belirterek, "Bunları yaparken sadece ASELSAN'ı düşünmüyoruz. Ülkemizdeki mesleki eğitim boşluğunu da doldurarak, önemli katkıda bulunuyoruz." dedi.

Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla açılan ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, ilk karne sevincini yaşadı.

Karne törenine katılan Çelik, burada yaptığı açıklamada, okulun eğitimde ilk yılını tamamlamasının ve karne gününün kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

ASELSAN olarak sadece savunma sanayinde değil, son 8 yıldır diğer teknolojilerde de ürün geliştirmeye devam ettiklerine değinen Çelik, "Bunun yapılmasındaki en önemli değer insan kaynaklarımızdır. Bu kaynak, ASELSAN'ın en önemli gücüdür." diye konuştu.

Çelik, insan kaynağı olarak 10 bine yakın personelleri bulunduğunu, bunun 6 bininin AR-GE mühendisi olduğunu dile getirdi.

ASELSAN'ın bu özelliğinden dolayı dünyadaki ilk 100 savunma sanayi firması arasında 48'inci olduklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunun en önemli nedeni insan kaynağımızdır. Ne bütçemiz ne de pazarımız değildir. İstihdamın en önemli ayaklarından birisi Ankara ve Konya'daki okullarımızdır. Bunları yaparken sadece ASELSAN'ı düşünmüyoruz. Ülkemizdeki mesleki eğitim boşluğunu da doldurarak, önemli katkıda bulunuyoruz. Öğrencileri sadece teknisyen mezunu değil, mühendis olarak da görmek, kadrosuna dahil edilen bu öğrencilerle ASELSAN'ın gücüne güç katması hedeflenmiştir."

- "Arkanızda iz bıraktığınızı unutmayın"

Törene katılan ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ise projenin, son yıllarda Türkiye'nin mesleki eğitime dönüşümünün liderlerinden biri olduğunu aktardı.

Projenin daha da başarılı olması için iki önemli faktörün çok büyük sorumluluğu olduğuna değinen Karataş, "Biri ASELSAN, ikincisi ise siz gençlersiniz. Bu öyle bir proje ki eğer başarılı olursa bizim gibi büyük teknoloji şirketlerinin önünü açacak ve cesaret verecek. ASELSAN olarak bu projeden aklımızı ve gönlümüzü hiç eksik etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karataş, en büyük sorumluluğun gençlerde olduğunu, bu kapsamda büyük problemleri çözen gençler aradıklarını anlattı.

ASELSAN'ın izlerini takip eden öğrencilerin, başarılarıyla kendi arkalarında izler bırakacağına dikkati çeken Karataş, şunları kaydetti:

"Bugün ilk karneyi alıyorsunuz. Nasip olursa 4 yıl sonra da ilk mezunlar sizler olacaksınız. Daha sonra ASELSAN'daki ilk mühendisler ve teknisyenler olacaksınız. Arkanızda iz bıraktığınızı unutmayın. Çünkü sizden sonra bu okuldan mezun olacak gençler, sizin izinizi takip edecek."

ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Yılmaz da dünyada en kıymetli şeyin zaman olduğunu söyledi.

Öğrencilere, yaşadıkları zamanı en küçük noktasına kadar değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "Hayat o kadar hızlı akıyor ki zamanı yavaş yavaş, içselleştirerek yaşamanızı tavsiye ediyorum. Bunun sebebi, insan yaşadığı anın farkına varırsa, geleceğe dair misyonunu da hayata geçirebilir. Sizden tek beklentim bu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, yıl içinde hazırladıkları gösterileri sergiledi. Daha sonra dereceye giren öğrencilerin karneleri verildi.

