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ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı

ANKARA HABERLERİ  | 10.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Şirket, ismi açıklanmayan NATO üyesi bir ülke ile uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri için satış sözleşmesi imzaladı

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, ihracat başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, ismi açıklanmayan NATO üyesi bir ülkenin kullanımına yönelik, uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri için satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklama göre, imzalanan yeni satış sözleşmesi, uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra atış yeri tespit sistemlerini de kapsıyor. İsmi açıklanmayan NATO üyesi bir ülkeyle yapılan sözleşmeyle ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı.

Şirket, bugüne kadar 3 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sisteminin üretimini ve teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan İhracat uzaktan komutalı silah sistemleri

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