ASELSAN'ın pillerini üreteceği elektrikli otobüsler ulaşım maliyetini düşürürken konforu artıracak

"Bunun özelliği, işletme maliyeti çok düşük fosil yakıtlı otobüslere göre. Raylı sisteme göre çok çok düşük. Fosil yakıta göre altıda bire mal oluyor. Raylı sisteme göre onda bir oranında işletme maliyeti söz konusu. Başka bir özelliği ise tamamen çevreye duyarlı. Hiçbir atığı olmayan bu otobüslerin ulaşım konforu ve güvenliği çok yüksek. Tırmanma kabiliyeti çok yüksek."

- Şehir içi dolmuşların ve ilçeler arasındaki ulaşımın da bu sisteme dönmesi hedefleniyor

Otobüslerin imalat safhasında olduğunu anlatan Demir, "Yakın gelecekte bu otobüsleri ulaşımda devreye alacağız. Yalnızca otobüs değil, şehir içi dolmuşlar ve ilçeler arası ulaşımın tamamını bu sisteme döndürmeyi hedefliyoruz. Amacımız güvenli, çevreye duyarlı, işletme maliyeti çok düşük toplu ulaşım ağını Samsun'da gerçekleştirmek. Samsun'da başarılı olursa ki başarılı olacağını görüyoruz, tüm Türkiye'de yaygınlaşacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan da projenin Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı.