YURTHABER
  4. ASEV THM Korosundan türkü ziyafeti

ASEV THM Korosundan türkü ziyafeti

İZMİR HABERLERİ  | 12.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Verdikleri konserlerle türküseverlerin gönlünde taht kuran Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Aliağalıları bir kez daha hayran bıraktı.

Verdikleri konserlerle türküseverlerin gönlünde taht kuran Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Aliağalıları bir kez daha hayran bıraktı. Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında yeni yıl konseriyle sahne alan 80 kişilik dev koro, Anadolu’nun farklı yörelerinden oluşturduğu eşsiz repertuarı ile Aliağalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen konserde Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen eserler THM korosu tarafından seslendirildi. Koro şefi Ali Hikmet Gökçen’in yönetmenliğinde iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserin birinci bölümünde 14, ikinci bölümünde ise 12 parça yer aldı. Türkü tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği konser İzmir yöresinden ‘Uzun da Kavak Dalında Sallanıyor’ adlı parçayla başladı. Kimi zaman koro kimi zaman da solo halinde icra edilen konser de koristlerin performansları profesyonelleri aratmadı. Koristler hareketli parçalarla coştururken, duygusal parçalarla da izleyenlere hüzünlü dakikalar yaşattı. Salonu tıklım tıklım dolduran izleyicilerden sık sık alkış alan koroya 11 kişilik enstrüman ekibi de eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren ve izleyenlerin türküye doyduğu gece Azerbaycan yöresinden ‘Tello’ adlı parçayla son buldu. Konserin sonunda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, koristlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek şef Ali Hikmet Gökçen’e çiçek takdiminde bulundu.
“Türkü, kültürümüzün geleceğe taşınması için çok önemli”
Türkünün geleceğe aktarılması gereken bir kültür olduğunu ifade eden ASEV THM Koro Şefi Ali Hikmet Gökçen, konser sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Aliağa’da yeni yıl konserimizi gerçekleştirdik. Türkülere eşlik eden yoğun bir seyirci kitlemiz vardı. Konserimize gelen tüm Aliağa halkına ve İzmir’den gelen konuklarımıza teşekkür ediyorum. Mart ayından itibaren yeni projelerimiz ve konserlerimizle sahne almaya devam edeceğiz. Aliağalıların türkülerle hemhal olmaları ve konserlerimize katılım göstermeleri bizim için çok değerliydi. Çocuklarınıza bir türkü de olsa öğretmeniz, dilimizin ve kültürümüzün geleceğe taşınması için çok önemli.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Aliağa’da MUN Konferansı başladıAliağa’da MUN Konferansı başladı
Alaçatıspor maç fazlasıyla liderAlaçatıspor maç fazlasıyla lider
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı

Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Çölyak Farkındalığını Arttırma Protokolü imzalandı

Çölyak Farkındalığını Arttırma Protokolü imzalandı

Kar kalınlığı 2 metreye buldu

Kar kalınlığı 2 metreye buldu

Erdek Zeytin Kooperatifi Genel kurulunda gerginlik

Erdek Zeytin Kooperatifi Genel kurulunda gerginlik

Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:55
Sabah
08:21
Öğle
13:24
İkindi
15:56
Akşam
18:17
Yatsı
19:39

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Güler Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Mert Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

Kubilay, şehit edilişinin 89. yılında anıldı

Kubilay, şehit edilişinin 89. yılında anıldı

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.