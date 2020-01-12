ASEV THM Korosundan türkü ziyafeti

Verdikleri konserlerle türküseverlerin gönlünde taht kuran Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Aliağalıları bir kez daha hayran bıraktı. Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında yeni yıl konseriyle sahne alan 80 kişilik dev koro, Anadolu’nun farklı yörelerinden oluşturduğu eşsiz repertuarı ile Aliağalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen konserde Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen eserler THM korosu tarafından seslendirildi. Koro şefi Ali Hikmet Gökçen’in yönetmenliğinde iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserin birinci bölümünde 14, ikinci bölümünde ise 12 parça yer aldı. Türkü tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği konser İzmir yöresinden ‘Uzun da Kavak Dalında Sallanıyor’ adlı parçayla başladı. Kimi zaman koro kimi zaman da solo halinde icra edilen konser de koristlerin performansları profesyonelleri aratmadı. Koristler hareketli parçalarla coştururken, duygusal parçalarla da izleyenlere hüzünlü dakikalar yaşattı. Salonu tıklım tıklım dolduran izleyicilerden sık sık alkış alan koroya 11 kişilik enstrüman ekibi de eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren ve izleyenlerin türküye doyduğu gece Azerbaycan yöresinden ‘Tello’ adlı parçayla son buldu. Konserin sonunda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, koristlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek şef Ali Hikmet Gökçen’e çiçek takdiminde bulundu.

“Türkü, kültürümüzün geleceğe taşınması için çok önemli”

Türkünün geleceğe aktarılması gereken bir kültür olduğunu ifade eden ASEV THM Koro Şefi Ali Hikmet Gökçen, konser sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Aliağa’da yeni yıl konserimizi gerçekleştirdik. Türkülere eşlik eden yoğun bir seyirci kitlemiz vardı. Konserimize gelen tüm Aliağa halkına ve İzmir’den gelen konuklarımıza teşekkür ediyorum. Mart ayından itibaren yeni projelerimiz ve konserlerimizle sahne almaya devam edeceğiz. Aliağalıların türkülerle hemhal olmaları ve konserlerimize katılım göstermeleri bizim için çok değerliydi. Çocuklarınıza bir türkü de olsa öğretmeniz, dilimizin ve kültürümüzün geleceğe taşınması için çok önemli.”

