YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Aşevi kronik rahatsızlığı olanlara özel menü çıkarmaya başladı

Aşevi kronik rahatsızlığı olanlara özel menü çıkarmaya başladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Aşevi ilçedeki ihtiyaç sahibi olan ve aynı zamanda diyabet, tansiyon gibi rahatsızlıkları olan hastalara yönelik özel menü uygulaması başlattı.Emirdağ Belediyesi Aşevi “Evde Bakım Hizmetleri” kapsamında her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye dağıtılan yemeklere Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun talimatı ile sabah kahvaltısı da dahil edildi.Yemek ulaştırılan ihtiyaç sahiplerinden gelen talepler üzerine ve yine Başkan Koyuncun’nun talimatları ile diyabet, tansiyon gibi hastalıkları bulunanlara özel menü uygulamasına geçildi.

Aşevi kronik rahatsızlığı olanlara özel menü çıkarmaya başladı

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Aşevi ilçedeki ihtiyaç sahibi olan ve aynı zamanda diyabet, tansiyon gibi rahatsızlıkları olan hastalara yönelik özel menü uygulaması başlattı.
Emirdağ Belediyesi Aşevi “Evde Bakım Hizmetleri” kapsamında her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye dağıtılan yemeklere Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun talimatı ile sabah kahvaltısı da dahil edildi.
Yemek ulaştırılan ihtiyaç sahiplerinden gelen talepler üzerine ve yine Başkan Koyuncun’nun talimatları ile diyabet, tansiyon gibi hastalıkları bulunanlara özel menü uygulamasına geçildi. Şevinde çıkarılan yemeklerin bazıları önceden belirlenen ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere yönelik hazırlanıyor.
Öte yandan, Hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan yemekler belediye personelleri tarafından yüzlerce kişiye ulaştırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:04
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
20:01
Yatsı
21:27

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tugrul Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Çaglayan Eczanesi
Cay
Çubuk Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.