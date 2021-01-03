YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Aşevinde yılbaşı mesaisi

Aşevinde yılbaşı mesaisi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.01.2021 13:19 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Aşevi yeni yılda ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi yeni yılda ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Yemeklerini almaya gelen ihtiyaç sahiplerine yemeklerinin yanı sıra yılbaşı paketi de dağıtılırken ayrıca akşam saatlerinde nöbet tutan kolluk kuvvetlerine sıcak çorba ikramı yapıldı.
Yemek hazırlıklarına sabahın erken saatlerinde başlayan aşevi personeli, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni yıl paketleri de hazırladı. Aşevinde titizlikle hazırlanan yemekler bir taraftan ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, diğer taraftan da hazırlanan yılbaşı paketleri takdim edildi. Aşevi bahçesinde gerçekleştirilen yeni yıl kutlamasında, sosyal mesafenin korunmasına önem verildi. Aşevi bahçesi girişinde ihtiyaç sahiplerinin ateşleri ölçülerek, ellerine dezenfektan sıkıldı. Vatandaşlara hediye paketlerini ulaştıran aşevi yetkilileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un selam ve yeni yıl dileklerini ileterek vatandaşların yeni yılını kutladı.
Aşevinin mesaisi akşam saatlerinde de devam etti. Yılbaşı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev başında olan kolluk kuvvetlerini de unutulmadı. Kolluk kuvvetlerinin nöbet tuttuğu noktalara giden aşevi yetkilileri, onlara sıcak çorba ve meyve ikramı yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:07
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Asil Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
030120210830040120210830nobetci
Asil Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
030120210830040120210830nobetci
Asil Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
030120210830040120210830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.