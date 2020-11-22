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Asfaltı tamamlanan ilçe yollarının son rötuşları yapılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 22.11.2020 16:38 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından bu yıl yoğun bir şekilde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının ardından bu kez Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yatay ve düşey işaretleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.Arapgir ilçesinde Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların tamamlandığı yol akslarında Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yenilenen yolların yol çizgileri yapıldı.

Asfaltı tamamlanan ilçe yollarının son rötuşları yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından bu yıl yoğun bir şekilde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının ardından bu kez Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yatay ve düşey işaretleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Arapgir ilçesinde Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların tamamlandığı yol akslarında Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yenilenen yolların yol çizgileri yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmalarının yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği ilçelerde Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ise düşey ve yatay çizgi çalışmalarıyla yollara son şeklini veriyor.
Arapgir ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Hasan Şişman, Malatya il sınırları içerisinde asfalt çalışmalarının tamamlandığı bütün bölgelerde düşey ve yatay işaretleme çalışmaları yapıldığını söyledi. Hasan Şişman, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın il sınırları içerisinde bulunan yolların rehabilite edilip asfaltlanması ile ilgili hedefleri belli. Kırsaldaki mahalle ve ilçe yollarımızda özellikle gece sürüş için yol çizgileri hayati öneme sahip. Sayın Başkanımızın bu hassasiyetleri doğrultusunda asfaltı yapılmış yolların yatay ve düşey trafik işaretlemeleri ile ilgili çalışmalarımızı Arapgir ilçemizde devam ettiriyoruz. Arapgir ilçemizde ekiplerimiz tarafından yatay ve düşey yol çizgi çalışması, yaya geçidi ve figür çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. Çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Ebubekir Taş ise, “İlçemizin yollarının yapılmasından sonra yol çizgi çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Asfaltı tamamlanan ilçe yollarının son rötuşları yapılıyor

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