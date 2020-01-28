Ashleigh Barty ve Sofia Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde ilk çeyrek final mücadeleleri yapıldı.
Avustralyalı Ashleigh Barty, 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile karşılaştı. Bir saat 44 dakika süren mücadelede 7-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup eden Barty, yarı finale yükseldi.
ABD'li Sofia Kenin ise dünya 78 numarası Tunuslu Ons Jabeur'i 1 saat 32 dakika süren mücadelede 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı. Barty, yarı finalde Kenin ile karşılaşacak.
(AA)
Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması!
İşte Steven Nzonzi'nin yeni takımı
Beşiktaş yeni hocasını buldu
Galatasaray'a yeni sponsor
Christian Eriksen, Inter’de
Rodriguez, Fenerbahçe’yi bekliyor
TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama
Amatör maçta 11 sarı, 2 kırmızı kart
Juve'yi Napoli yıktı
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye cevap
F.Bahçe'den flaş açıklama
Bayern Münih sahasında rahat kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum