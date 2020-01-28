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Ashleigh Barty ve Sofia Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty ve 15 numarası Sofia Kenin yarı finale çıktı.

Ashleigh Barty ve Sofia Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde ilk çeyrek final mücadeleleri yapıldı.

Avustralyalı Ashleigh Barty, 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile karşılaştı. Bir saat 44 dakika süren mücadelede 7-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup eden Barty, yarı finale yükseldi.

ABD'li Sofia Kenin ise dünya 78 numarası Tunuslu Ons Jabeur'i 1 saat 32 dakika süren mücadelede 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı. Barty, yarı finalde Kenin ile karşılaşacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ashleigh Barty Avustralya Açık Sofia Kenin yarı final

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