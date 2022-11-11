Ashley Graham göğüslerini salladığı anları paylaştı! 'En seksi yerim...'

Geçtiğimiz aylarda 3. çocuğunu kucağına alan dünyaca ünlü model Ashley Graham, bir kadın giyim markasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Dekolteli bir elbise tercih eden Graham, göğüslerini salladığı anları takipçileriyle paylaştı.

''Vücudumun en seksi yerim gözlerim'' diyen Ashley Graham, cinsel hayatıyla ilgili itiraflarıyla da şaşırtmıştı.

Bekar olduğu yıllarda tüm sevgilileriyle yattığını söyleyen Graham, bu durumun psikolojisine zarar verdiğini itiraf etmişti.

Ünlü model, yönetmen sevgilisi Justin Ervin ile evlenene kadar birliktelik yaşamadığını dile getirdi.

35 yaşındaki ABD'li modelin 3 çocuğu var.



