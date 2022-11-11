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Ashley Graham göğüslerini salladığı anları paylaştı! 'En seksi yerim...'

11.11.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık kilolarıyla barışık olduğunu söyleyen büyük beden model Ashley Graham, bu defa göğüslerini salladığı videoyla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz aylarda 3. çocuğunu kucağına alan dünyaca ünlü model Ashley Graham, bir kadın giyim markasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Dekolteli bir elbise tercih eden Graham, göğüslerini salladığı anları takipçileriyle paylaştı.

Vücudunun en seksi yerini söylemişti Ashley Graham göğüslerini salladığı anları paylaştı

Vücudunun en seksi yerini söylemişti Ashley Graham göğüslerini salladığı anları paylaştı

''Vücudumun en seksi yerim gözlerim'' diyen Ashley Graham, cinsel hayatıyla ilgili itiraflarıyla da şaşırtmıştı.

Vücudunun en seksi yerini söylemişti! Ashley Graham göğüslerini salladığı anları paylaştı

Bekar olduğu yıllarda tüm sevgilileriyle yattığını söyleyen Graham, bu durumun psikolojisine zarar verdiğini itiraf etmişti.

Vücudunun en seksi yerini söylemişti! Ashley Graham göğüslerini salladığı anları paylaştı

Ünlü model, yönetmen sevgilisi Justin Ervin ile evlenene kadar birliktelik yaşamadığını dile getirdi.

Vücudunun en seksi yerini söylemişti! Ashley Graham göğüslerini salladığı anları paylaştı

35 yaşındaki ABD'li modelin 3 çocuğu var.

Vücudunun en seksi yerini söylemişti! Ashley Graham göğüslerini salladığı anları paylaştı

Vücudunun en seksi yerini söylemişti! Ashley Graham göğüslerini salladığı anları paylaştı


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