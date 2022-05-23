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Ashley Graham pozunu "Ateşli anne" notuyla paylaştı

23.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde evde doğum yaparken ölümden döndüğünü açıklayan Ashley Graham doğum sonrası yaşadığı zor günleri geride bıraktı. Ashley Graham son olarak pembe elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Ashley Graham pozunu "Ateşli anne" notuyla paylaştı

Büyük beden model olarak tanınan Ashley Graham, ocak ayında ikizlerini evde doğurdu. Doğumu istediği gibi gitmeyen model ölümden döndü. Çok kanaması olduğunu açıklayan Graham “Bir hafta hiç yürüyemedim. Evden iki ay boyunca hiç çıkmadım” dedi.

Ashley Graham zor günleri geride bıraktı ve çocuklarıyla sık sık paylaşımlar yapıyor. Ünlü model son olarak pembe elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi.

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Göğüs dekoltesiyle pozlarını paylaşan model paylaşımına "Ateşli anne" notunu ekledi.

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Ashley Graham geçtiğimiz yıllarda eşiyle evlenmeden cinsel ilişkiye girmediğini itiraf etmişti.


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Ashley Graham
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