Uzak Şehir 51. bölümde Cihan'dan Alya'ya evlilik teklifi! Seyirci mest oldu

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni Uzak Şehir 51. bölümüyle ekrana gelecek. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde olduğu Uzak Şehir'de 3. fragman diziye saatler kala yayınlandı.

UZAK ŞEHİR 51. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Cihan’ın, Cihan Deniz’i Boran’ın eline bırakmamak için Ecmel’in evini ateşe vermesi, iki aile arasındaki gerilimi açık bir savaşa dönüştürür. Cihan’la Alya bu cephede yan yana durur; aralarındaki inanç, yaşanan her şeye rağmen sarsılmaz.

Cihan, Ecmel ve Boran’ı zayıflatmak ve onlara kan kaybettirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Ancak karşı tarafta sarsılan dengeleri toparlayan görünmez bir destek devreye girer ve Ecmel’in elini yeniden güçlendirir.

Öte yandan Cihan ve Alya arasında romantik anlar yaşanır. Cihan Alya'ya adeta evlilik teklif ederek “Sen benim karımsın ve ben bu yüzüğü takmanı istiyorum…” dedi. Alya ise "Seve seve" yanıtını verdi.

Uzak Şehir 51. bölüm 3. tanıtımdaki romantik sahneler seyirciyi de mest etti. Fragman yayınlanır yayınlanmaz binlerce yorum aldı.