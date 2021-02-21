Ashley James emzirme pozuyla isyan etti! 'Büyük göğüslüleri...'

Ashley James, göğüs dekoltesiyle ilgili pek çok 'ürpertici ve yargılayıcı' yorum aldıktan sonra emzirme fotoğraflarını gururla paylaştı.

33 yaşındaki model, altı hafta önce oğlu Alfie'yi doğurdu ve doğum yaptığından beri 'neredeyse üstsüz' olduğunu söyledi. James açıklamasında "Ancak ilk kez büyük göğüslerimin saf bir amacı olduğunu hissettim, onu beslemek" açıklamasında bulundu.

Bebeğinin emzirirken pozlarını paylaşan Ashley James gelen yorumlardan sonra şoke oldu ve isyan etti. Ünlü model hayranlarına 'büyük göğüslü kadınları yargılamayı bırakmalarını' söyledi.

Kıvrımlarını sergilerken eleştiri almadığını ancak emzirme fotoğraflarıyla tepki çektiğini söyleyen Ashley James bu 'dikkat çekmek değil' dedi.

'YÜZÜMÜZE DEĞİL GÖĞÜSLERİMİZE BAKIYORLAR'

Ashley James emzirme paylaşımları yaptığından beri yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Bu süre zarfında, mesaj kutum erkeklerden gelen tüyler ürpertici yorumlarla (emziren birini cinselleştirmek garip) ve kadınlardan gelen yargılayıcı yorumlarla dolup taştı. Gerçekten beni çok üzüyor ki, diğer büyük memeli kadınların da göğüslerimizi erkeklerin ilgisini çekmek için çıkardığını düşünen kadınlar var. Bu yorumlar benim için yeni değil. Ben 13 yaşındayken başladılar. Sürekli dikkat çekmeyi bırakmam, ya da onları kapatmam söylendi. Ve diğer büyük göğüslü kadınların da aynı şeyi yaşadığını biliyorum.