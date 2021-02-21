Ashley James emzirme pozuyla isyan etti! 'Büyük göğüslüleri...'

Ashley James, göğüs dekoltesiyle ilgili pek çok 'ürpertici ve yargılayıcı' yorum aldıktan sonra emzirme fotoğraflarını gururla paylaştı.
33 yaşındaki model, altı hafta önce oğlu Alfie'yi doğurdu ve doğum yaptığından beri 'neredeyse üstsüz' olduğunu söyledi. James açıklamasında "Ancak ilk kez büyük göğüslerimin saf bir amacı olduğunu hissettim, onu beslemek" açıklamasında bulundu.
Bebeğinin emzirirken pozlarını paylaşan Ashley James gelen yorumlardan sonra şoke oldu ve isyan etti. Ünlü model hayranlarına 'büyük göğüslü kadınları yargılamayı bırakmalarını' söyledi.
Kıvrımlarını sergilerken eleştiri almadığını ancak emzirme fotoğraflarıyla tepki çektiğini söyleyen Ashley James bu 'dikkat çekmek değil' dedi.
Ashley James emzirme paylaşımları yaptığından beri yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Bu süre zarfında, mesaj kutum erkeklerden gelen tüyler ürpertici yorumlarla (emziren birini cinselleştirmek garip) ve kadınlardan gelen yargılayıcı yorumlarla dolup taştı. Gerçekten beni çok üzüyor ki, diğer büyük memeli kadınların da göğüslerimizi erkeklerin ilgisini çekmek için çıkardığını düşünen kadınlar var. Bu yorumlar benim için yeni değil. Ben 13 yaşındayken başladılar. Sürekli dikkat çekmeyi bırakmam, ya da onları kapatmam söylendi. Ve diğer büyük göğüslü kadınların da aynı şeyi yaşadığını biliyorum.
Hayatlarımızı, genellikle gençliğimizden başlayarak, istenmeyen erkek ilgisinden kaçınmaya çalışarak geçiriyoruz. İnsanların yüzümüz yerine göğüslerimizi baktığını fark ettiğimizde rahatsız hissediyoruz. İçinde iyi hissettiğimiz şeyleri giymek ile güvende hissettiğimiz şeyleri giymek arasındaki çizgiyi bulmaya çalışmak. Seksi ile gösterişli arasında bir denge bulmak."
Ashley James aynı zamanda doğumdan beri göğüslerinin sürekli dışarıda olduğunu ve bunun dünyadaki en doğal şey olduğunu vurguladı.
Ashley açıklamasında "Bu yüzden göğüslerimiz var ve bunu yapmak için umumi tuvalette saklanmayacağım. Ve evet, iç çamaşırlarımı gösteriyorum. Büyük göğüsleri olan biri olarak, daha gençken buna sahip olsaydım keşke. Keşke birinin vücuduyla ve büyük göğüsleriyle gurur duyduğunu ve Tanrı tarafından verilen bedenleri için utandırılmadığını görseydim. Lütfen büyük göğüslü kadınları yargılamayı bırakın. Göğüs ölçümüz ahlaki değerimiz değildir."
Okuyucu Yorumları 0 yorum