Aşı timleri Muş'un "mavi" kategoriye geçmesi için mahalle ve köyleri dolaşıyor

İBRAHİM YALDIZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoride bulunan Muş'ta kentin, "mavi"ye geçmesi için köy köy gezerek aşı hizmetini vatandaşın ayağına götüren mobil sağlık ekipleri, salgınla mücadelede aktif görev yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan aşı ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen kilometrelerce yol katederek, vatandaşa aşı hizmeti ulaştırıyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de vatandaşların aşı olmaları için sağlık ekiplerine destek veriyor.

Muş ve ilçelerinde oluşturulan aşı timleri, şehir merkezinde açtıkları stantların yanı sıra dağ, bayır demeden köyleri dolaşarak aşı yapıyor.

Günün ilk ışıklarında köylere giden ekipler, aşı konusunda ön yargıları olan vatandaşları ikna etmeye çalışıyor.

- "Son zamanlarda aşılamada büyük ivme kazandık"

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, AA muhabirine, uzun süreden beri yürütülen aşı kampanyasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Aşılama sürecinde bir takım zorluklar yaşadıklarını anlatan Türkoğlu, "Son zamanlarda aşılamada büyük bir ivme kazandık. Bundan sonrada hızlı bir şekilde aşılamaya devam edeceğiz. Bu yükselen ivmemizi Sayın Valimizin talimatlarıyla emniyet müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle daha seri bir şekilde yürütmekteyiz. 250 jandarma personeli köylerde, 251 polis şehir merkezinde sağlık personelimize aşılamada katkı sağlamakta." dedi.

"Yolumuz mavi kategoriye doğru. Yakın zamanda inşallah nüfusumuzun yüzde 75'ini aşılayacağız. Hedefimiz aşılama oranını daha da yüksek oranlara çekmek." diyen Türkoğlu, bunu da olabildiğince en kısa zamanda gerçekleştireceklerini ifade etti.

Türkoğlu, yüz yüze eğitimin başladığına değinerek, "Dolayısıyla hem çocuklarımızın hem gençlerimizin hem de yaşlılarımızın sağlığı söz konusu. Mavi kategoriye geçmek için ekiplerimiz şehir merkezinin yanı sıra en ücra köylere giderek vatandaşlarımızı aşılıyor." diye konuştu.

- "Yeni çıkan genelgelerden sonra aşı talebi arttı"

Mobil aşı ekibi sorumlusu Sabahat Moralılar Cansever ise tüm ekiplerin aşı konusunda seferber olduğunu belirtti.

Cansever, "Yöneticiler, toplum sağlığı merkezi çalışanları, sağlık müdürlüğü çalışanları, hepimiz ilimizi bir üst kategoriye çıkarmak için çalışıyoruz. Ciddi bir yoğunluk var. Yeni çıkan genelgelerden sonra aşı talebi arttı. Biz de buna dayanarak ekip sayımızı arttırdık. İnsanlarımıza hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Gece gündüz aşı hizmetini sürdürüyoruz. Hem şehir içerisinde hem de köylerimizde aşı çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Aşı olmayanları ikna etmeye çalıştıklarını anlatan mobil ekipteki hemşire Gamzenur Kesik, "Zorlu coğrafyaya rağmen köy köy dolaşarak vatandaşları aşılıyoruz. Bazı vatandaşlarımız aşı yaptırmak istemiyor. Vatandaşlarımızı aşı hakkında bilgilendiriyoruz, ikna ediyoruz. Bilgilendirdikten sonra vatandaşlarımız aşılarını yaptırıyor." ifadelerini kullandı.

Ağaçlı Köyü Muhtarı Selahattin Olcan da vatandaşların aşılanması için sağlık ekiplerinin defalarca köylerine geldiğini söyledi.

Aşı ekiplerine teşekkür eden Olcan, "Aşı ekibi sağlımız için ev ev dolaşıyor. Ekipler her köye gidiyorlar. Yaylalara kadar gidip vatandaşları aşılıyorlar. Aşı sağlığımız için büyük bir hizmet." dedi.

