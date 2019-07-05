Mynet Trend

Asia Mobile Awards’ta 2019 yılının en iyi telefonu seçildi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

Huawei’nin kameraları ile fark yaratan telefonları P30 ve P30 Pro modelleri bugün yılın telefonu ödülünü almayı başardı. Asia Mobile Award etkinliğinde 2019 yılının en iyi akıllı telefonları seçilen P30 ve P30 Pro sunduğu özellikler ile Android dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olmuştu.

Asia Mobile Awards’ta 2019 yılının en iyi telefonu seçildi

Huawei P30 gücünü Huawei’nin geliştirmiş olduğu Kirin 980 yonga setinden alıyor. Yapay zeka özelliklerine sahip olan Kirin 980 yonga seti 2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor.

Yılın en iyi telefonunda 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekran yer alıyor. Bu ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde ve su damlası çentik tasarımı ile geliyor. P30’da ekrana entegreli parmak izi okuyucusunun da bulunduğunu belirtelim.

Huawei-P30

P30 modelinde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Bu dahili depolama birimini Huawei’nin NM kartları ile arttırma imkanına sahipsiniz. Ayrıca bu modelin 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimine sahip sürümü de bulunuyor.

Gelelim telefonun en çok merak edilen noktası olan kameraya. P30 modelinde üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar; 40 Megapiksel f/1.8 27mm + 16 Megapiksel f/2.2 16mm + 8 Megapiksel f/2.4 80mm çözünürlüğünde. Telefonun ön bölümünde ise 32 Megapiksellik kamera yer alıyor.

Tesla araç üretimi ikinci çeyrekte hisseleri yükselti

PARTNER Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp... Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp...
Facebook ve Instagram’ın neden çöktüğü belli olduFacebook ve Instagram’ın neden çöktüğü belli oldu
Facebook ve ABD arasında kriz! Facebook ve ABD arasında kriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asia mobile awards 2019 huawei

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MacBook Pro patlayarak büyük bir skandala imza attı

MacBook Pro skandalı! Apple duyurmuştu

PES serisinin adı eFootball PES olarak güncellendi

'PES'in ismi bakın ne oldu?

Merakla beklenen Xiaomi Mi CC9 sonunda tanıtıldı

Merakla bekleniyordu! Tanıtıldı

Facebook sağlık içerikleri hakkında radikal bir değişiklik getiriyor

Facebook'tan radikal değişiklik

Düşünce gücü ile iletişim yöntemi hiç beklenmeyen bir gelişme kaydetti

Bilim insanları açıkladı! Mutantlar gerçek olabilir

PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü

PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.