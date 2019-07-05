Asia Mobile Awards’ta 2019 yılının en iyi telefonu seçildi

Huawei P30 gücünü Huawei’nin geliştirmiş olduğu Kirin 980 yonga setinden alıyor. Yapay zeka özelliklerine sahip olan Kirin 980 yonga seti 2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor.

Yılın en iyi telefonunda 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekran yer alıyor. Bu ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde ve su damlası çentik tasarımı ile geliyor. P30’da ekrana entegreli parmak izi okuyucusunun da bulunduğunu belirtelim.

P30 modelinde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Bu dahili depolama birimini Huawei’nin NM kartları ile arttırma imkanına sahipsiniz. Ayrıca bu modelin 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimine sahip sürümü de bulunuyor.

Gelelim telefonun en çok merak edilen noktası olan kameraya. P30 modelinde üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar; 40 Megapiksel f/1.8 27mm + 16 Megapiksel f/2.2 16mm + 8 Megapiksel f/2.4 80mm çözünürlüğünde. Telefonun ön bölümünde ise 32 Megapiksellik kamera yer alıyor.

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