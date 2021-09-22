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Aşık Veysel'in doğduğu köydeki müzeye ziyaretçi ilgisi

22.09.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşık Veysel'in doğduğu köydeki müzeye ziyaretçi ilgisi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde yer alan Aşık Veysel Müzesi'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1894’te Sivrialan köyünde doğan Aşık Veysel'in müzeye çevrilen evi ile yanına yapılan ek binadaki müzeyi gezenler, ünlü ozanın hayatından kesitleri görüp duygu dolu anlar yaşıyor.

Uluslararası bir projeyle 2012 yılında yeniden düzenlenen ek binadaki müzede çok sayıda bilgi, belge, eşya ve doküman bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye Kültürlerarası Diyalog ve Müzeler Hibe Programı kapsamında Sivas Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen "Müzeler Arası Kültür İttifakı Projesi" ile yenilenen mekandaki karanlık odada görme engelliler için brail alfabesi ile yazılan "Uzun ince bir yoldayım’ sözü de yer alıyor. Karanlık odada Aşık Veysel'in heykeli de görülebiliyor.

Ziyaretçiler, Aşık Veysel'in yatağı, radyosu, kıyafetleri ve birçok kişisel eşyası ile sazları ve bal mumundan yapılan heykelinin de bulunduğu müzede, ozanın kendi sesinden bir televizyon kanalına verdiği röportajı da dinleyebiliyor.

Ünlü ozanın İngilizce alt yazılı işitme engelliler için özel hazırlanan belgeseli de müzede yer alıyor. Aynı belgesel, İsveç’teki Synkadades Riksförbund SRF/Synskadades Müzesi’nde de düzenli olarak gösteriliyor.

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