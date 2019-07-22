Mynet Trend

Aşıkların şehri Paris’e gitmek için 10 geçerli sebep

mustafa.saygin mustafa.saygin
SEYAHAT  | 22.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Muhteşem Eyfel Kulesi ve daha birbirinden güzel manzaralar sunan alanlarıyla Paris, herkesin bir gün mutlaka gitmesi gereken enfes kentlerden biri. Gezgin Cüneyt Durhan sizler için gezdi, gördü ve yazdı. İşte Paris’e gitmek için 10 geçerli sebep.

Aşıkların şehri Paris’e gitmek için 10 geçerli sebep
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-29 10:05:00
Paris Charles de Gaulle
2019-07-29 12:45:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-08-05 07:05:00
İstanbul
2019-08-05 16:35:00
4099.99 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-29 15:40:00
Paris Charles de Gaulle
2019-07-29 21:55:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-08-05 05:30:00
İstanbul
2019-08-05 14:40:00
2640.99 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-29 08:35:00
Paris Charles de Gaulle
2019-07-29 11:35:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-08-05 07:05:00
İstanbul
2019-08-05 16:35:00
4031.04 TL
SATIN AL

Paris Avrupa’nın popüler başkentlerinden. Bugün bir çok insana seçenekler arasında sunsanız eminim en çok cevaplardan birisi Paris olacaktır. Bence de herkesin bir kez mutlaka görmeli diyeceğim şehirlerden. Paris’e gelmek için 10’larca neden sayabilirsiniz. Şehir kültürü, mimarisi, müzeleri, muhteşem mimarideki yapılarıyla insanı kendine hayran bırakıyor. Birbirinden değerli alanlar barındıran Paris’i özgürce keşfetmek için ise en iyi yol araba kiralama. Araç kiralayarak Paris’in en güzel alanlarını konforla gezebilirsiniz. İşte Avrupa'nın en özel şehirlerinden Paris’e gitmek için 10 neden.

Eyfel Kulesi: Sevdiğinizle ya da yalnız herkesin Paris’te öncelikle görmek isteyeceği yerdir. Dünyanın en güzel yerleri arasında gösterilen Eyfel Kulesi, şehrin olmazsa olmazıdır.

Notre Dame Katedrali: Edebiyata konu olan dünyaca ünlü bir yerdir. Seine nehri kenarında yer alan gotik mimarideki Katedral Paris’te görülecek yerlerin başında gelmektedir.

disneyland

Disneyland: Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediyelerden birisi onu Disneyland’a götürmek olacaktır.

Louvre Müzesi: İçerisnde Leonardo Da Vinci ve Mona Lisa gibi ünlü sanatçıların eserlerini bulabileceğiniz dünyanın en iyi müzlerindendir.

Şanzelize Caddesi: Muhteşem bir cadde de keyifli anlar geçirmek isterseniz burada yürümelisiniz. Ayrıca cadde üzerinde keyifli kafelerde var.

Orsay Müzesi: Şehrin en iyi müzelerinin başındadır. Devlet müzesi olan Orsay’da Fransa tarihine ait bir çok esere rastlayabilirsiniz.

gar1


Montmantre: Şehrin en yüksek yeri olan Montmantre’de keyifli anlar geçirebilirsiniz. Bu alan Paris’te en çok ziyaret edilen yerlerden birisi olmakla beraber burada keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Moulin Rounge: Paris’te keyifli gösteriler izleyim biraz keyif yapayım derseniz doğru yerdesiniz. Özellikle gece ışıklandırmalarıyla tam bir görsel şölen olmaktadır.

Paris Yer Altı Mezarları: Söylemeliyim ki Paris’in en dikkat çeken yerlerinden birisidir. Yer altı mezarlarında çokça kafatasları ve kemikler göreceksiniz.

Pantheon: Fransa devriminden sonra kilise olan Panteonun benzerine Roma’da da rastlayabilirsiniz. Paris’in koruyucu azizesi Genevleve’ye ithaf edilmiştir. *

Paris’e gelmek için bile sadece bu 10 neden size yetebilir.


PARTNERZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de bulduZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de buldu
Serinlemek isteyen oraya koştuSerinlemek isteyen oraya koştu
O heykellerin gerçeğini görmek isteyen buraya akın ediyorO heykellerin gerçeğini görmek isteyen buraya akın ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paris disneyland

En Çok Okunan Trend Haberler

Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

G.Saray'da yeni transfer sakatlandı! Şok kırık

G.Saray'da yeni transfer sakatlandı! Şok kırık

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Şehitliği için gezi rehberi

Çanakkale Şehitliği için gezi rehberi

Antalya sahillerinde yoğunluk

Serinlemek isteyen oraya koştu

6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti! Burdur rekora koşuyor

O heykellerin gerçeğini görmek isteyen buraya akın ediyor

Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı vatandaşlar soluğu plajda aldı

Denize kıyısı yok ama...Herkes plaja akın etti

Tekirdağ'da turistler mavi bayraklı plajlara akın etti

Yurt dışından da geliyorlar! Bu plajlar İstanbul'a çok yakın

Dünyanın en büyük 4. kanyonu: Çatak Kanyonu

Dünyanın en büyük 4. kanyonu! Metrelerce yüksekten izliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.