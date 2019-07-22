Aşıkların şehri Paris’e gitmek için 10 geçerli sebep

Paris Avrupa’nın popüler başkentlerinden. Bugün bir çok insana seçenekler arasında sunsanız eminim en çok cevaplardan birisi Paris olacaktır. Bence de herkesin bir kez mutlaka görmeli diyeceğim şehirlerden. Paris’e gelmek için 10’larca neden sayabilirsiniz. Şehir kültürü, mimarisi, müzeleri, muhteşem mimarideki yapılarıyla insanı kendine hayran bırakıyor. Birbirinden değerli alanlar barındıran Paris’i özgürce keşfetmek için ise en iyi yol araba kiralama. Araç kiralayarak Paris’in en güzel alanlarını konforla gezebilirsiniz. İşte Avrupa'nın en özel şehirlerinden Paris’e gitmek için 10 neden.
Eyfel Kulesi: Sevdiğinizle ya da yalnız herkesin Paris’te öncelikle görmek isteyeceği yerdir. Dünyanın en güzel yerleri arasında gösterilen Eyfel Kulesi, şehrin olmazsa olmazıdır.
Notre Dame Katedrali: Edebiyata konu olan dünyaca ünlü bir yerdir. Seine nehri kenarında yer alan gotik mimarideki Katedral Paris’te görülecek yerlerin başında gelmektedir.
Disneyland: Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediyelerden birisi onu Disneyland’a götürmek olacaktır.
Louvre Müzesi: İçerisnde Leonardo Da Vinci ve Mona Lisa gibi ünlü sanatçıların eserlerini bulabileceğiniz dünyanın en iyi müzlerindendir.
Şanzelize Caddesi: Muhteşem bir cadde de keyifli anlar geçirmek isterseniz burada yürümelisiniz. Ayrıca cadde üzerinde keyifli kafelerde var.
Orsay Müzesi: Şehrin en iyi müzelerinin başındadır. Devlet müzesi olan Orsay’da Fransa tarihine ait bir çok esere rastlayabilirsiniz.
Montmantre: Şehrin en yüksek yeri olan Montmantre’de keyifli anlar geçirebilirsiniz. Bu alan Paris’te en çok ziyaret edilen yerlerden birisi olmakla beraber burada keyifli anlar geçirebilirsiniz.
Moulin Rounge: Paris’te keyifli gösteriler izleyim biraz keyif yapayım derseniz doğru yerdesiniz. Özellikle gece ışıklandırmalarıyla tam bir görsel şölen olmaktadır.
Paris Yer Altı Mezarları: Söylemeliyim ki Paris’in en dikkat çeken yerlerinden birisidir. Yer altı mezarlarında çokça kafatasları ve kemikler göreceksiniz.
Pantheon: Fransa devriminden sonra kilise olan Panteonun benzerine Roma’da da rastlayabilirsiniz. Paris’in koruyucu azizesi Genevleve’ye ithaf edilmiştir. *
Paris’e gelmek için bile sadece bu 10 neden size yetebilir.
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