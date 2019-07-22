Aşıkların şehri Paris’e gitmek için 10 geçerli sebep

Paris Avrupa’nın popüler başkentlerinden. Bugün bir çok insana seçenekler arasında sunsanız eminim en çok cevaplardan birisi Paris olacaktır. Bence de herkesin bir kez mutlaka görmeli diyeceğim şehirlerden. Paris’e gelmek için 10’larca neden sayabilirsiniz. Şehir kültürü, mimarisi, müzeleri, muhteşem mimarideki yapılarıyla insanı kendine hayran bırakıyor. Birbirinden değerli alanlar barındıran Paris’i özgürce keşfetmek için ise en iyi yol araba kiralama. Araç kiralayarak Paris’in en güzel alanlarını konforla gezebilirsiniz. İşte Avrupa'nın en özel şehirlerinden Paris’e gitmek için 10 neden.

Eyfel Kulesi: Sevdiğinizle ya da yalnız herkesin Paris’te öncelikle görmek isteyeceği yerdir. Dünyanın en güzel yerleri arasında gösterilen Eyfel Kulesi, şehrin olmazsa olmazıdır.

Notre Dame Katedrali: Edebiyata konu olan dünyaca ünlü bir yerdir. Seine nehri kenarında yer alan gotik mimarideki Katedral Paris’te görülecek yerlerin başında gelmektedir.

Disneyland: Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediyelerden birisi onu Disneyland’a götürmek olacaktır.