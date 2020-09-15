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Aşıkşenlik Mahallesi’nde ot yangını

ARDAHAN HABERLERİ  | 15.09.2020 13:23 | Son Güncelleme

Aşık Şenlik Mahallesi muhtarı Muhtar Yavuz Çiftçi’ye ait, yaklaşık 3 bin 500 balya ot bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kül oldu.Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde başladı.

Aşıkşenlik Mahallesi’nde ot yangını

Aşık Şenlik Mahallesi muhtarı Muhtar Yavuz Çiftçi’ye ait, yaklaşık 3 bin 500 balya ot bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kül oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde başladı. Yangını fark eden Muhtar Yavuz Çiftçi hemen durumu itfaiyeye haber verdi ve komşularının çabasıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak rüzgarında etkisiyle hızla artan yangın kısa sürede yaklaşık 3 bin 500 balya otun tamamen tutuşmasını sağladı. İtfaiyenin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alınırken, otun büyük kısmının yandığı anlaşıldı.
Bütün yaz boyunca gece gündüz çalışarak, hayvanlarını beslemek için toplamış olduğu otun yanışını çaresizce izleyen Muhtar Yavuz Çiftçinin üzüntüsü gözlerden kaçmazken, güvenlik güçleri konu hakkında soruşturma başlattı.

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