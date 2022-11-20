Asil Bostancı kimdir? Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı neden öldü, kaç yaşındaydı?

Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı, İstanbul'da bir AVM'nin dördüncü katından düştü. Ağır yaralanan Batuhan Bostancı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Batuhan Bostancı, 15 yaşında can verdi. Bununla beraber, Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı'nın yaşamı araştırılmaya başlandı. Peki Asil Bostancı kimdir? İşte merak edilenler...

ASİL BOSTANCI KİMDİR?

Asil Bostancı, Abdurrahim Albayrak'ın kızı İlknur Albayrak ile 2005 yılında evlendi. Abdurrahim Albayrak'ın damadı olan Asil Bostancı iş insanıdır. Güvenlik, temizlik, yönetim ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Asil Bostancı ve İlknur Albayrak'ın düğününde şahitliği dönemin Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın yapmıştı. Bostancı'nın Beşiktaşlı olduğunu bilen Canaydın, nikah cüzdanını 'Bunu müsaade ederseniz Galatasaraylı olan kızımıza vereyim' diyerek geline uzatmıştı.

