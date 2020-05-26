Aşil tendonu koptu denilen Ibrahimovic için Milan'dan açıklama

Milan’ın dünkü idmanında sakatlanan ve aşil tendonu koptuğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic’ten iyi haber geldi.
Milan'dan yapılan resmi açıklamaya göre bugün kontrole giren İsveçli golcünün aşil tendonunda bir problem bulunmuyor. Adalesinde sakatlık olan Ibra en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
2019-20 sezonunun devre arasında Milan’a geri dönen Zlatan, pandemi sürecinde hissedarı olduğu Hammarby kulübünde idmanlara çıkıyordu.
İtalya Serie A’da yeni sezonun 13 Haziran’da başlaması gündemde. Deneyimli golcü sakatlığı nedeniyle ilk birkaç haftayı kaçırabilir.
Milan, ilk iki maçını deplasmanda Lecce ve SPAL’la oynayacak. Onun ardından ise Milan’ı zorlu bir fikstür bekliyor.
Milan – Roma
Lazio – Milan
Milan – Juventus
Napoli – Milan
Ibrahimovic’in yokluğunda ileri uçta Rafael Leao’nun oynaması bekleniyor. Ante Rebic de opsiyonlar arasında. (AJANSSPOR)
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