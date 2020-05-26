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  4. Aşil tendonu koptu denilen Ibrahimovic için Milan'dan açıklama

Aşil tendonu koptu denilen Ibrahimovic için Milan'dan açıklama

İTALYA HABERLERİ  | 26.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Dün yapılan idmanında sakatlanan Zlatan Ibrahimovic'in aşil tendonu koptuğu iddia edilmişti. Milan'dan sakatlıkla ilgki açıklama geldi.

Milan’ın dünkü idmanında sakatlanan ve aşil tendonu koptuğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic’ten iyi haber geldi.

Milan'dan yapılan resmi açıklamaya göre bugün kontrole giren İsveçli golcünün aşil tendonunda bir problem bulunmuyor. Adalesinde sakatlık olan Ibra en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

2019-20 sezonunun devre arasında Milan’a geri dönen Zlatan, pandemi sürecinde hissedarı olduğu Hammarby kulübünde idmanlara çıkıyordu.

İtalya Serie A’da yeni sezonun 13 Haziran’da başlaması gündemde. Deneyimli golcü sakatlığı nedeniyle ilk birkaç haftayı kaçırabilir.

Milan, ilk iki maçını deplasmanda Lecce ve SPAL’la oynayacak. Onun ardından ise Milan’ı zorlu bir fikstür bekliyor.

Milan – Roma

Lazio – Milan

Milan – Juventus

Napoli – Milan

Ibrahimovic’in yokluğunda ileri uçta Rafael Leao’nun oynaması bekleniyor. Ante Rebic de opsiyonlar arasında. (AJANSSPOR)

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