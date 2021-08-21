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Aşılamada "mavi" kategoriye ulaşan Osmaniye'de yeni hedef yüzde 85'i yakalamak

21.08.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz: - "İl merkezinden başlayarak bütün yaylalarımızda aşı istasyonları oluşturarak birinci tur aşılamayı bitirdik ve yüzde 75'i geçtik. Artık gidip de bulamadığımız kişiler için ikinci tur aşılama hizmeti vererek yüzde 85 hedefimizi tutturmaya çalışacağız. İnşallah bu hedefimizi 10 iş günü içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz" - "Mobil ekiplerimizin tamamı manav, market, bakkal, iş yeri ve alışveriş merkezlerini tek tek dolaşıyor. Ayrıca aile hekimlerinde kayıtlı aşısız vatandaşlarımızın yakın zamanda evlerine giderek aşılarını yapmayı planladık"

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - İlk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşan Osmaniye'de, 10 iş gününde yüzde 85'e ulaşılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vaka sayılarını düşürmek için filyasyon ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Denetimlerin de arttırılmasıyla kentin en az vaka görülen iller arasına girdiği dönemler olduğunu anımsatan Öznavruz, "Bu ilerlemede başta Sayın Valimiz olmak üzere kamu kesiminin desteği ve sağlık çalışanlarımızın ciddi fedakarlığı yatıyor. Ekiplerimiz sokak sokak gezerek hem vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu hem de pozitif ve temaslı vakaların izolasyonu ile ilaçlarının karşılanması konusunda insanüstü gayretle çalıştı." diye konuştu.

Öznavruz, aşılama noktasında da sağlık çalışanlarının aynı gayreti gösterdiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmaniye'nin dezavantajı sıcak bir bölgede olması. Özellikle yaz aylarında insanlarımız yayla, mezra gibi serin bölgelere gidiyor. Bu nedenle onlara ulaşma konusunda sıkıntılar yaşanıyor. İl merkezinden başlayarak bütün yaylalarımızda aşı istasyonları oluşturarak birinci tur aşılamayı bitirdik ve yüzde 75 oranını geçtik. Artık gidip de bulamadığımız kişiler için ikinci tur aşılama hizmeti vererek yüzde 85 hedefimizi tutturmaya çalışacağız. İnşallah bu hedefimizi 10 iş günü içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Mobil ekiplerimizin tamamı manav, market, bakkal, iş yeri ve alışveriş merkezlerini tek tek dolaşıyor. Ayrıca aile hekimlerinde kayıtlı aşısız vatandaşlarımızın yakın zamanda evlerine giderek aşılarını yapmayı planladık."

- "Ben 2 doz aşımı oldum artık maske takmama gerek yok, algısı oluştu"

Öznavruz, 1 Temmuz itibarıyla bazı kısıtlamaların kalkmasının halkta rehavet oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bazı kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşımız maske de dahil olmak üzere kuralların tamamının kalktığını ve eski normal hayata dönüldüğünü zannederek maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeye başladı. Bazı vatandaşlar arasında da 'Ben 2 doz aşımı oldum, artık maske takmama gerek yok' algısı oluştu. Biz bunun böyle olmadığını, aşının koruduğunu ancak kurallara uyulmadığı takdirde yeniden Kovid-19 bulaşabileceği ve başkalarına da bulaştırabileceğini söylüyoruz."

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