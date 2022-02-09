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Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu'da "toplumsal bağışıklığa katkı" çağrısı

09.02.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin: - "Yatan hastalara bakıldığında genelde aşısızların olduğunu, aşısız olanların hastalığı daha ağır geçirdiğini gördük. Mutlaka aşı yaptırmalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum" - Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür: - "Vatandaşlarımıza kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyoruz çünkü başka bir yolumuz yok. Ölen vatandaşlarımızın yüzde 95'i aşısız"

DİYARBAKIR (AA) - En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu illerden Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de İl Sağlık müdürlükleri Kovid-19 salgınına karşı aşı çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşı haritasında "turuncu" kategoride yer alan Diyarbakır ve Siirt ile "sarı" kategoride yer alan Mardin'de sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığa katkı sunmak amacıyla aşı tanımlanan tüm vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, ülkede olduğu gibi Diyarbakır'da da son günlerde vaka sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Tekin, kış aylarında insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladığını, taziye, düğün gibi toplu bulunan ortamlarda azami derecede maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

- "Aşısız olanların hastalığı daha ağır geçirdiğini gördük"

"Diyarbakır'da şu an yatan hastalara bakıldığında genelde aşısızların olduğunu, aşısız olanların hastalığı daha ağır geçirdiğini gördük." diyen Tekin, hastaneye yatanların yüzde 70'inin 65 yaş üstü vatandaşlar olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Tekin, özelikle genç nüfusta Omicron varyantının daha hafif seyrettiğini, gençlerin daha hafif belirti ile ya da belirtisiz şekilde ayakta da hastalığı geçirebildiğine işaret ederek "Bakanımızın dediği gibi özelikle 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımız maalesef bunu bir ağır tablo şeklinde yaşayabiliyor. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ı yaş itibarıyla yüksek, aynı zamanda kronik hastalığı olanlar. Test oranlarında maalesef yüzde 40'ları bulduk. Yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yüksek. Bu da toplum içerisinde yayılımın açık bir göstergesi." dedi.

Geçen yıl ağustos ayında kentte vaka artışında "pik yaşandığını" kaydeden Tekin, "Kıyasladığımızda yaşlı ile kronik hastalığı olan nüfusumuzun hastanede yatma oranının arttığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Tekin, herkese tedbirlere uymaları, aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak "Özelikle yaşlılarımızı, büyüklerimizi koruma anlamında maske, mesafe ve kişisel hijyene dikkat etmemiz gerekir. İki doz aşılama oranının yüzde 63,7 olduğu ilimizde mutlaka aşı yaptırmalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum." diye konuştu.

- Siirt

İki doz aşılama oranının yüzde 63 olduğu Siirt'te İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, ilde Kovid-19 vakalarında son dönemde belirgin bir artış gözlemlediklerini belirtti.

"Bu da bize yayılımın çok hızlı olduğunu göstermekte ve bunun altında yatan faktörün Omicron varyantı olduğunu düşündürmekte." ifadesini kullanan Ömür, Omicron vakalarında artışın çok hızlı seyrettiğini aktardı.

Aşılarını düzenli yaptıranların çoğunun hastalığı ayakta geçirdiğine dikkati çeken Ömür, herkesin tedbirlere uymasının ve aşılarını yaptırmasının salgınla mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

Ömür, yoğun bakımda yatan hasta sayısında da artış yaşandığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Maalesef çocuk ve hamile Kovid-19 vakalarında belirgin bir artış gözlemlemekteyiz. İlimizde aşı oranları maalesef düşük. Aşılama oranının düşük olduğu yerlerde bu vaka artışını gözlemlemek son derece normal. Birinci doz aşılamada henüz yüzde 70'e ulaştık, ikinci doz aşıda ise en az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller arasındayız. Vatandaşlarımıza kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyoruz çünkü başka bir yolumuz yok. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'inin aşılarını düzenli olmadıklarını söyleyebiliriz. Servislerde yatan hastalarımız da bu şekilde. Ölen vatandaşlarımızın yüzde 95'i aşısız."

- Mardin

İki doz aşılama oranının yüzde 65,9 olduğu Mardin'de İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, aşılama oranında henüz istedikleri rakamlara ulaşmadıklarını aktararak il genelinde aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşların tedbirleri sürdürmelerini ve aşı olmalarını arzu ettiklerini belirten Yavuz, "Ülkemizde vaka sayıları giderek artıyor. Sayın Bakanımızın açıkladığı rakamlara göre ilimizde de bir hafta önceye göre yaklaşık iki kart artış oldu. Hastanede yatan ile yoğun bakamda yatan hasta sayısında artış var. Daha çok aşısı eksik ya da aşısız hastalarımızın hastanelerde yattığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Elimizdeki tek ve etkili silah aşı"

Yavuz, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını vatandaşlara tekrar hatırlatmak istediklerini anlatarak, "Elimizdeki tek ve etkili silahın aşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC da uygulanmaya devam ediyor. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korunmanın en etkili yöntemi olan aşılarımızı yaptırabiliriz." dedi.

Üçüncü doz aşısını yaptıranlardan Ali Tayfan, Kovid-19'dan aşıyla kurtulmanın mümkün olduğunu bildiklerini söyledi.

Tayfan, "Bu hastalıktan kurtulmak, eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bu da bizim elimizde." diye konuştu.

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