Aşılanan kişi sayısı en düşük illerden Hakkari'de "aşı seferberliği" sürüyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre aşılanan kişi sayısının en düşük olduğu illerden Hakkari'de, bu sayının artırılması için başlatılan "aşı seferberliği" devam ediyor.

Vaka sayılarının azalması ve aşılanan kişi sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğü kentte birinci doz aşı yapılan 21 bin 936 kişiden 11 bin 409'una ikinci doz aşı da uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayanların ayağına kadar götürüyor.

Filyasyon çalışmalarıyla Kovid-19 hastalarını sürekli takip eden, teması azaltmaya çalışan doktor, hemşire, ebe, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık çalışanlarından oluşan 7 mobil ekip, her gün zorlu doğa ve arazi koşullarına rağmen en ücra köylere gidiyor.

Araçla ulaşımın olmadığı evlere sıcak havaya rağmen tulumlarıyla yürüyerek giden sağlık çalışanları, Kovid-19 tedbirleri altında vatandaşların aşısını yaparak aşılama oranını yükseltmek için çaba gösteriyor.