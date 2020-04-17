Aşırı çay ve kahve tüketimi bağışıklık sistemine zarar veriyor

Evde çok vakit geçirildiği için çay ve kahve tüketiminin arttığına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, çay ve kahvenin yol açtığı sağlık sorunlarına değindi. Bönce, "Çay ve kahve tüketimini azaltmanın yolu su kullanımını artırmaktan geçer. Çay ve kahvenin ana maddesi kafeindir gün içinde çok fazla kafein tüketmek birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. O yüzden kontrollü içmelerini öneriyorum" diye konuştu.

Kafeinin fazla alındığında mineral yoğunluğunda azalmaya neden olduğunu aktaran Bönce, besinlerdeki vitamin ve minerallerin emilimini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Bönce, yetersiz vitamin ve mineral alımından dolayı bağışıklık sisteminin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

'ÇAYI AÇIK VE LİMONLA İÇİN'

Besinlerin besleyici ve faydalı özelliklerinden faydalanmak için yemeklerden 1-2 saat sonra çay ya da kahve içmek gerektiğini belirten Bönce, "Özellikle sabah kahvaltılarında besinlerdeki demir emilimini etkilediği için çay içilmesini önermiyorum. Kahvaltının sonunda, açık ve limonlu çay içilebilir. Bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması için demire, vitamin ve minerallere çok ihtiyacımız var, depolarımızın dolu olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.