Mynet Trend

Asırlık çınar ağaçlarının altında tarihe yolculuk yapılan yer: Trilye

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın yemyeşil olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak öyle bir yeri var ki hem yeşilin her tonuna hem de tarihten önemli izlere sahip. Instagram’ın sevilen ismi Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan burayı keşfederek sizler için yazdı.

Asırlık çınar ağaçlarının altında tarihe yolculuk yapılan yer: Trilye
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-04-16 07:25:00
İzmir
2019-04-16 08:40:00
DÖNÜŞ
İzmir
2019-04-23 06:40:00
İstanbul
2019-04-23 07:50:00
492.52 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-04-16 07:25:00
Bursa
2019-04-16 12:15:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-04-23 17:55:00
İstanbul
2019-04-23 23:35:00
1124.92 TL
SATIN AL

Trilye Bursa'ya 40 dakika mesafede, Mudanya'ya ise 10 dakika uzaklıkta şirin mi şirin bir sahil kasabasıdır. Günübirlik gezi için nefes alınabilecek güzel bir yer. Sahilde balık lokantaları, keyifli cafeleri, taş sokakları, eski Rum evleri, ve tarihi eserleriyle görülebilecek güzelliktedir. Haftanın yoğun temposundan sonra hafta sonu günübirlik nefes alabilirsiniz. İstanbul’dan Mudanya'ya hızlı feribotun olması da zamandan ve trafikten ayrı bir kazanç. Yola çıkmadan önce mutlaka yolcu360’ın Bursa araç kiralama fiyatlarını inceleyin!

Kasabadaki tarihi doku tam olmasa da hala izlerini koruyabilmekte.

trilye

Kahvaltı için Trilye'nin tepesinde kurulu olan deniz manzaralı Çamlı kahve gerçekten harika manzarası ve serpme kahvaltısıyla önereceğim bir yerlerin başındadır. Asırlık çınar ağaçların altında keyif yaparak manzarayı seyredebilir ya da serpme kahvaltınızı keyifle edebilirsiniz. Trilye’ye gelince uğramadan dönmeyin derim.

trilye1

Kasabada bulunan tarihi yapılar ise; şu an restorasyonda olan, bittiğinde kilise olarak hizmet verecek olan Kemerli Kilise görülecek yerlerin başındadır. Daha önce eski bir kilise olan fakat şu an özel mülk olarak kiralanan Dündar Evi yine kasabanın en güzel tarihi alanlarından birisidir. Eski Aya Tadori olan kapısında hicri 968, miladi 1560 tarihi yazılı olan kilise şu an Fatih Cami olarak hizmet vermektedir. Cami girişindeki Bizans sütunlarıysa gerçekten görülmeye değer. 1922 yılına kadar faaliyet göstermiş, günümüze kadar sadece duvar kalıntıları kalmış Aya Yani Manastırı Trilye’nin en çok ziyaret çeken yerlerinden. Yine büyük ölçüde yıkılmış olan ve şu an içinde barınma sağlanılan Aya Sotiri Manastırı ve 1909 yılında yapılmış olan, dönemin Neo-Klasik tarzını yansıtan yapı Taş Mektep ise günümüze kadar hala kendini koruyabilmiş nadir yapılarından.

trilye2

Bizans dönemine ait olan bu çeşme, büyük bir sarnıca sahiptir. Eski pazar caddesi üzerindeki bu çeşmenin adı Sofalı Çeşme olarak bilinmektedir. Mermer üzerindeki kabartmalar ise ilgi çekicidir. Bazı tarihi eserlerin yok olma noktasına gelse de, diğerlerinin kendini koruyabilmesi kasabanın sit alanı olmasında etkisi yüksek.

trilye3

Kasaba güzel şirin bir yer ama daha iyi korunabilmesini isterdim. Yine de bu kadar tarihi eseri görmek, benim için mutluluk verici bir olay. Eski zamanda yaşayan Rumlar'dan bu zamanda kasabada yaşayan hiç kalmamış. Köyü yürüyerek birkaç saatte keşfedebilirsiniz. Kasabadan dönerken, zeytin, yöresel ürünler ve hediyelik eşya alabilirsiniz. Trilye benim Bursa’da Cumalıkızık ile beraber favori gezi mekanlarımın başını çekmekte. Her zaman ziyaret etmekten büyük keyif alırım.

Keşfetmeniz dileğiyle...


PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Baklavasıyla tarihiyle özel Gaziantep!Baklavasıyla tarihiyle özel Gaziantep!
Eskişehir’e gittiğinizde mutlaka bunları yapın!Eskişehir’e gittiğinizde mutlaka bunları yapın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trilye bursa

En Çok Okunan Trend Haberler

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

Apartman çığlık sesleriyle yankılandı! Korkunç olay!

Apartman çığlık sesleriyle yankılandı! Korkunç olay!

Ölüm haberi maç sırasında geldi!

Ölüm haberi maç sırasında geldi!

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Henüz kayak yapmamış olanların mutlaka gitmesi gereken Kartalkaya ile ilgili öneriler

Henüz kayak yapmadıysanız buraya mutlaka uğramalısınız!

Muğla’nın cennet köşelerinden Dalyan’ı etrafındaki güzelliklerle birlikte keşfedin!

Muğla’nın cennet köşelerinden Dalyan’ı keşfedin!

Sadece baklavasını değil tarihini de merak edenlere detaylarıyla Gaziantep rehberi

Baklavasıyla tarihiyle özel Gaziantep!

Eskişehir’e gittiğinizde yapmadan dönmemeniz gereken şeyler

Eskişehir’e gittiğinizde mutlaka bunları yapın!

Gaziantep'in meşhur yemekleri konusunda ayrıntılı bir rehber

İşte Gaziantep'in meşhur yemekleri!

Havasıyla suyuyla kendine hayran bırakan Trakya’da ne yenir?

Havasıyla suyuyla kendine hayran bırakıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.