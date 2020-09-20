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Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Emir Şaban Mahallesinde bulunan tarihi dut ağacı zamana meydan okuyarak ayakta durmaya çalışıyor.İlçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde ve Emir Şaban Camisi karşısında bulunan asırlık dut ağacının 3 nesildir var olduğu biliniyor.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Emir Şaban Mahallesinde bulunan tarihi dut ağacı zamana meydan okuyarak ayakta durmaya çalışıyor.
İlçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde ve Emir Şaban Camisi karşısında bulunan asırlık dut ağacının 3 nesildir var olduğu biliniyor. Konuyla ilgili bilgi veren 97 yaşındaki Mahfuz Akyüz, "Köken olarak bizler 400 yıl önce atalarımız Irak’tan gelip Çukurca’ya yerleştiklerini biliyorum. Atalarımız buraya yerleştikten sonra meyve ağaçlarını ektiklerini ve aralarında sadece uzun ömürlü olarak bu dut ağacının günümüze kadar geldiğini beliyorum. Babam ve dedelerimin zamanında bu dut ağacının diktiğini tahmin ediyorum" dedi.
Öte yandan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise "yerleşim olarak ilçenin tarihi bir öneme sahip olduğu belirterek ilçede görülmeye değer bir çok eserin halen mevcut olduğunu belirtti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan dut ağacının asırlık bir ağaç olduğunu tahmin ettiğini ifade eden Başkam Dündar, ilçede buna benzer bir çok ağacın koruma altına alınması için gerekli çalışmalara başlayacağını belirtti.

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