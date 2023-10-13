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Asırlık gelenek: Gelin ve damat hamama deveyle geldi

13.10.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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Edirne’de yaşayan Damat Alper Zülüfoğlu ve Nehir Kabaca, deve üzerinde Mezitbey Çukur Hamamı’na çalgılı çengili müzik eşliğinde getirildi.

Deve üzerindeki alay, görenlerin de ilgisini çekti.
Edirneli Romanlar, yüzyıllardır sürdürdükleri hamam geleneğini günümüzde de renkli görüntülerle devam ettiriyor. Düğün öncesi gelin hamamı düzenleyen vatandaşlar, Edirne Küçükpazar semtinden 5 kilometrelik yol katederek Medrese Alibey Mahallesi’nde bulunan gelin evine geldi. Buradan gelin kaftanı üzerinde evinden deve ile alınarak, Mezitbey Çukur Hamamı’na deve üzerinde getirildi. Deve üzerindeki gelin görenlerin ilgi odağı olurken, sürücüler de görüntü karşısında hayrete düştü. Gelin Nehir Kabaca, "Geleneksel olduğu için deveyle hamama geldik" dedi.

ÇANAKKALE’DEN DEVE KİRALANDI

Geleneksel develi alayı için Çanakkale’den 75 bin TL verilerek deve kiralandı. Düğün alayına gençlerin ailesi ve yakınları da yürüyerek eşlik etti. Yakınları çalgılı çengili konvoyu oyunlarıyla şenlendirip renklendirdi. Gelin damatta deve üzerinde oynarken, cadde boyunca görenler develi gelin alayını ilgiyle izleyip bol bol görüntü aldı fotoğraf çekti. Nehir Kabaca, "Geleneksel gelin hamamını yaşatmak istedik. Alayımızı da geleneksel olduğu için deve ile yaptık, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

POP STAR SALİH ZÜLÜFOĞLU ŞARKILAR SÖYLEDİ

Özel bir TV kanalında yarışmaya katılan Salih Zülüfoğlu’nun şarkıları eşliğinde yollardan gelen davetliler, yoldan geçerken trafik kısa süreliğine durdu. Hamam sefası öncesi Hamam önünde oyunlar oynandı, damacanalarla ayranlar tepsilerle meyveler ve yiyecekler hamam sefası için taşındı.

HAMAM ÖNÜNDE OYUNLAR OYNANDI

Selimiye Camisi’nin önünde bulunan hamama kadar, müzik eşliğinde oyunlar oynanıp geleneksel hamam töreni renklendirildi. Roman çifti görenler bu anı telefonlarına kaydederek eğlenceye eşlik etti. Damat evinden davul-zurna ve oyun havaları eşliğinde deve ile gelen gelin hamam giriş yaptı. Gelin ve damat merdiven yardımıyla deveden indirildi.

Edirneli Romanlar, Osmanlı geleneğini sürdürerek gelini düğün öncesinde hamama götürüyor, renkli kıyafetler giydiriyor ve oluşturdukları kortejle davul zurna eşliğinde oyunlar oynuyor.

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