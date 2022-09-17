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Asırlık Kore gazisi savaş sırasında yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor

17.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore gazisi Arif Bacı: - "Bugün yine bizi çağırmış olsalar aynı şevkle gidip düşmanla çarpışırız. Din, mukaddesat ve vatan namına, bayrağımız, şerefimiz namına yine çarpışırız"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi 25 Haziran 1950'de işgal etmesiyle başlayan "Kore Savaşı"nda görev yapan Arif Bacı (92), yaşadıklarını unutamıyor.

Edirne'nin en yaşlı gazisi Bacı, Kore Savaşı'nda yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor, kuvvetli hafızası ve dinçliğiyle dikkati çekiyor.

Kore Gazisi Arif Bacı, AA muhabirine, Gaziantep'te askerliğinin birinci yılında Kore Savaşı için emir geldiğini söyledi.

Ankara'da eğitim ve İzmir'de tatbikat yaptıktan sonra bölüğüyle Alsancak Limanı'ndan gemiyle Kore'ye yola çıktıklarını belirten Bacı, "Ramazan Bayramı'nın ilk gecesi nakliye gemisine bindirdiler bizi. Sabah bir baktık ki Akdeniz'deyiz her taraf su ve kara görünmüyordu. Akdeniz'den Aden Körfezi'ne oradan da Kızıl Deniz'i geçtik. Hint Okyanusu, Çin denizi derken 23 gün yolculuk yaparak görev yapacağımız yere ulaştık." dedi.

Kore Savaşı'nda Tugay Keşif Takımı'nda görev yaptığını ve üç hafta sonra mütareke imzalandığını ifade eden Bacı, "Bizle giden topçu birlikleri direkt savaşa girdiler. Orada kayıplarımız oldu. Üç hafta sonra da mütareke imzalandı." diye konuştu.

Bacı, Kore'de güzel arkadaşlıklar kurduklarını dile getirdi.

- "Allah kimseyi harple terbiye etmesin"

Kore'de unutamadığı günler geçirdiğini vurgulayan Bacı, şunları kaydetti:

"Orada askeriyenin önünde bekleyen, dilencilik yapan kadın ve çocuklar vardı. 'Nerede eşleriniz' diye sorduğumuzda bize 'bom Çin' yani Çin'de harbe girmiş ve ölmüşler ifadesini kullanıyorlardı. Allah kimseyi harple terbiye etmesin. Çok kötü neticeler oluyor. Bizim dedelerimiz de Balkan Harbi'nde ziyan olmuşlar. Kore halkı da zor zamanlar geçirdi. Her yıl Kore'den heyet geliyor ve bize 'Türk tugayı olmasaydı biz bugün sömürge olacaktık, bizi kurtaran Türk tugayıydı' diyorlar."

- "Aynı şevkle gidip düşmanla çarpışırız"

Kore'de bir yıl kaldığını ve buradaki Türk şehitliğini de ziyaret ettiğini ifade eden Bacı, "Kore deyince... Bugün yine bizi çağırmış olsalar aynı şevkle gidip düşmanla çarpışırız. Din, mukaddesat ve vatan namına, bayrağımız, şerefimiz namına yine çarpışırız." dedi.

Kore Savaşı'nda ramazan ayında askerlere teravih namazı kıldırdığını anlatan Bacı, askerliğinin ardından görevine devam ettiğini, emekli olana kadar Üç Şerefeli ve Selimiye Camisi müezzinliklerini yaptığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kore Savaşı Çin askeriye

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