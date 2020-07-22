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Asırlık lezzet çeçil peyniri için kazanlar imece usulü yakılıyor

KARS HABERLERİ  | 22.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerin başında gelen Kars'ta kadınlar, yöreye özgü çeçil peynirini imece usulü üretmek için kolları sıvadı - Yöredeki kadınların 2 bin rakımlı meralarda beslenen ineklerden elde ettiği sütü işleyerek zorlu işlemlerin ardından hazırladığı çeçil peyniri, kış aylarında sofraları süslüyor

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır yöresinde, yüzyıllardır kahvaltı sofralarını süsleyen çeçil peyniri, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinin 2 bin rakımlı meralarında doğal ortamda beslenen ineklerin sütünden çeçil peyniri üretimi için kazanlar yakıldı.

Yöre kadınları, ilk olarak ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirerek kaymağından ayırıyor. Bu işleminin ardından yağından arındırılan süt, mayalanarak bir saat dinlendiriliyor.

Yakılan tandır ve ocaklardaki kazanlara doldurulan süt burada yarım saat kaynatıldıktan sonra, kadınlar tarafından tel tel olana kadar zorlu yoğurma işleminden geçiriliyor.

- Kahvaltı sofralarını süslüyor

Koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tuluklara basılarak kış için hazır hale getirilen peynir, bu meşakkatli yolculuğun ardından kahvaltı sofralarını süslüyor.

Peynir üreten kadınlardan Sayime Al, AA muhabirine, sezonun ilk çeçil peynirini üretmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Çeçilin büyük emeklerle üretildiğini ifade eden Al, şöyle konuştu:

"Akşamdan sütlerimizi hazır hale getiriyoruz ve sabah kalktığımızda kazanları yakıp sütü pişirmeye başlıyoruz. Çeçil peynirini kendimiz yaptığımız için sağlıklı olduğundan sofralarımızdan eksik olmuyor. Ayrıca çeçili kendimiz tuluklara basarak göğermiş hale getiriyoruz. Yöremizde yüzyıllardır çeçil peyniri üretiliyor. "

Kadınlardan Aysel Al da çeçil peynirini imece usulü yaptıklarını belirterek, "Yüzyıllardır süren çeçil peyniri geleneğini devam ettiriyoruz. Çeçil peyniri çok sağlıklı ve lezzetli, herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

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