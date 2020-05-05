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Aşk 101'in güzel oyuncusu Pınar Deniz: Dramatik sahnelerde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ailesi karantinaya alınan ve bu nedenle anneannesini kaybeden Pınar Deniz sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtladı.

Aşk 101'in güzel oyuncusu Pınar Deniz: Dramatik sahnelerde...

Karantina sürecinin başlarında zor günler geçinen Pınar Deniz şu sıralar Aşk 101 dizisiyle gündemde... Deniz sosyal medyadan
yaptığı canlı yayında bilinmeyen yönleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Hayalinin dünyayı dolaşmak olduğunu ve belli yerlerde yaşamak istediğini anlatan Deniz, tatil tercihleriyle ilgili olarak, "Şimdilik sadece oraları gezip geri dönüyorum. Hayalim dolaştığım yerlerde yaşamak. Avrupa'yı da seviyorum ama biraz daha Doğu'ya doğru kaydım. Daha çok böyle mistik yerleri merak ediyorum. Ayrıca spiritüel ilgim var” dedi.

Deniz, "Bir karakteri canlandırmadan önce ne yaparsın?" sorusuna, "Benim de ritüellerim var. Sette müzik dinlerim role hazırlanırken. O karakterin müzikleri olur ve bir çalma listesi belirlerim, onları dinlerim. Özellikle dramatik sahnelerde onları dinlerim. Sette köşeye çekilip, o karakterin ruh haline girmeye çalışırım" cevabını verdi.

'BÜYÜK KONUŞMAYI SEVMİYORUM!'

Hayatta büyük konuşmayı ve büyük sözler etmeyi sevmediğini de sözlerine ekleyen oyuncu, “Başarıyı uzun süreçte düşünmediğim için mesela o sahnede iyi hissetiysem başarmış sayılırım ya da biriyle konuştuğumda ona yardımcı olduysam o da başarı benim için. Galiba büyük konuşmayı sevmiyorum, ‘Hayatta bunu yaptım, başardım’ gibi cümlelerim yok, yolda olduğumun farkında olduğum için” ifadesini kullandı.


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