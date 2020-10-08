Aşk 102 dizisinin çekimleri yeniden başladı! Kubilay Aka setten paylaştı!

İlk sezonuyla Netflix Türkiye listelerinde en çok izlenen yapımlar arasında yer almayı başaran Aşk 101 dizi 2. seonda Aşk 102 ismiyle çekimlerine başladı. Son sürat devam eden çekimler koronavirüs engeline takıldı. Başrol oyuncularından Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı’nın koronavirüs testinin pozitif çıkması tedirginliğe neden olmuştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında dizinin çekimlerine ara verilmişti. Aşk 102’nin yeni bölümleri için sabırsızlanan hayranlarına mutlu haberi Kubilay Aka verdi.

SETE GERİ DÖNDÜ

Koronavirüs hastalığını atlattıktan sonra Çukur ve Aşk 102 setlerine geri dönen Kubilay Aka sevenlerinin yüzünü gülümsetmeyi başardı. Aşk 102 setinden başrollerini beraber paylaştığı Mert Yazıcıoğlu ile fotoğrafını paylaşan Aka, “Mert” notunu düştü. Yakışıklı oyuncuların fotoğrafına ilk yorum Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu’ndan geldi. Karizmatik halleriyle dikkatleri çeken oyuncuların fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum topladı.

