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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında olan oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı. Boz'un evinde hassas terazi ele geçirildi. Daha önce de gözaltına alınan Boz'un uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması uzun süre gündemin önemli konuları arasında yer almıştı.

ÇAĞLA BOZ'UN DA ARALARINDA OLDUĞU 5 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. Yeni operasyonda aralarında oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı 1

OYUNCU ÇAĞLA BOZ GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre oyuncu Çağla Boz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. İstanbul İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çağla Boz’un evinde yaptığı aramada hassas terazi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan Çağla Boz 16 Ocak'ta da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Boz'a yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Boz'un test örneklerinde kokain maddesi tespit edilmişti.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

1999 yılında İstanbul'da doğan Çağla Boz, eğitim hayatına İstanbul'da başlamıştır. Kariyerine moda dünyasında adım atan Çağla Boz, 5 Eylül 2019 tarihinde New York Fashion Week'te podyuma çıkarak adını duyurmaya başlamıştır.

Çağla Boz, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da aktif bir kişilik olarak takip edilmektedir.

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Oyuncu uyuşturucu
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