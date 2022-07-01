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  4. Aşk Adası'nda şimdiye kadarki en ateşli gece! Yarışmacılar örtülerin altında...

Aşk Adası'nda şimdiye kadarki en ateşli gece! Yarışmacılar örtülerin altında...

01.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yarışması başladığı ilk günden beri gündemde. Türk oyuncu Ekin-Su'nun da yer aldığı yarışmada şimdiye kadarki en ateşli gece yaşandı. Yarışmacıların kimi örtünün altında öpüştü kimi ise öpüşmekle kalmadı...

Aşk Adası'nda şimdiye kadarki en ateşli gece! Yarışmacılar örtülerin altında...

İngiltere'nin en müstehcen yarışması Love Island yeni sezonuyla da adından söz ettiriyor. Adada yer alan ve aradıkları aşkı arayan yarışmacılar kendilerini pek de kısıtlamıyor.

Onlarca kameraya rağmen izleyicileri pek de umursamayan yarışmacılar yine son bölüme damga vurdu.

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Yarışmacılardan kimi örtü altında öpüştü kimi ise daha öteye gittiç Andrew ve Tasha yatakta öpüşürken, Paige ve Jacques yorganın altında çok hareketli olan diğer ikiliydi.

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Geçtiğimiz günlerde havlusunu açarak göğüslerini gösteren Gemma ise Luca ile birlikte romantik bir gece geçirdi.

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Yarışmadaki bu anlar yabancı basında "Aşk Adası'nda şimdiye kadarki en ateşli gece!" yorumlarına sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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