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Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'da Yusuf ve Ada'nın aşk dolu sahneleri!

DİZİ HABERLERİ  | 19.10.2019 02:34 | Son Güncelleme

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nihal’in, “Ada bizim servetimizin gerçek sahibi!” sözleriyle gerçeği itiraf ettiği Aşk Ağlatır'ın heyecan dolu yeni bölüm fragmanında Yıldırım’a çarpan araba gerilimi yükseltiyor. İsmail, şüphelerinin peşinden giderken Yıldırım’a neler olacağı merakla bekleniyor. Adaya giden genç aşıkların mutlulukları izleyenleri gülümsetiyor. İşte Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 20 Ekim Pazar akşamı Show TV'de ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.
Aşk Ağlatır (1)
AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir

Aşk Ağlatır (2)

Ada ve Rüzgâr’ı bir arada gören Yusuf, Ada’nın Rüzgâr’la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf’un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir.

Aşk Ağlatır (3)

Ada Yusuf’a o gece neden Rüzgâr’la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve ‘Ben sadece seni seviyorum’ der. Yusuf Ada’yla konuşmasından sonra Nalân’dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da.

Aşk Ağlatır (4)
Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalân öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf’u tekrar kazanmak için bir planı vardır.

Aşk Ağlatır (2)123

AŞK AĞLATIR 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Aşk Ağlatır’ın 7. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Ada’nın Yusuf’la buluşmak için heyecandan yerinde duramadığı Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanında, iki aşığın mutluluğu izleyenleri derinden etkilerken, Yusuf’un ayrılma isteğini kabul etmeyen Nalan öfkeden deliye dönüyor.

AŞK AĞLATIR’IN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nalân ve Mert’in öpüştüklerini gören Ada, Yusuf’a söylemeyerek Nalân’la yüzleşmeye karar verdi. Ada’nın gördüklerini Yusuf’a anlatmasına engel olmaya çalışan Nalan ise Ada’yı ikna etti. Nihal, Ada’nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark etti. Ada’nın Erdem ve Nurcan’ın kızı olduğunu anlayan Nihal, bu gerçeği Yıldırım’a anlattı. Yıllardır vicdan azabı çeken, Ada’nın babası Erdem’in parasını alan Yıldırım ise Ada’ya yardım etmeye karar verdi. Yusuf, daha önce sinemaya hiç gitmeyen Ada’ya sürpriz yaparken, ikilinin mutlulukları görülmeye değerdi. İstanbul’a gelen Mustafa, çalınan parasına karşılık; Yıldırım’ın Ada’ya aldığı eşyaları geri alırken, İsmail’in hastalık yalanı Rüzgar’ın yardımıyla ortaya çıktı. Kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlayan, Nalan’dan ayrılıp Ada’yla birlikte olmaya karar veren Yusuf, Ada’yla konuşmaya gitti. O sırada Rüzgar ve Ada’yı birlikte gören ve yanlış anlayan Yusuf şoke oldu. Final sahnesinde Yıldırım, Ada’ya kim olduğunu söyleme kararı aldı. Ada’yı bulan Yıldırım, ona gerçekleri söyleyecek miydi?

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