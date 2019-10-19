Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'da Yusuf ve Ada'nın aşk dolu sahneleri!

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 20 Ekim Pazar akşamı Show TV'de ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.



AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir

Ada ve Rüzgâr’ı bir arada gören Yusuf, Ada’nın Rüzgâr’la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf’un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir.

Ada Yusuf’a o gece neden Rüzgâr’la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve ‘Ben sadece seni seviyorum’ der. Yusuf Ada’yla konuşmasından sonra Nalân’dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da.