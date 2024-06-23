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Aşk hayatıyla gündemden düşmüyor... Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazer'den tatil pozu!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 07:11
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Masterchef'in şeflerinden Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Genç kadınlarla yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Somer Şef bir süredir Ayşe Özyılmazer ile beraber. İkiliden tatil pozu geldi.

Aşk hayatıyla gündemden düşmüyor... Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazer'den tatil pozu!

MasterChef Türkiye'nin şefi olan Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündeme geliyor. 18 yıldır beraber olduğu eşi Aslı Sencer'le ayrılan Somer Şef genç aşkıyla uzun süre adından söz ettirmişti.

Pınar Kızılkaya ile bir süre birlikte olan Somer Şef geçtiğimiz aylarda da Aslı Turanlı ile yakalanmıştı. Daha bu yakalanma unutulmadan ise ünlü şef Ayşe Özyılmazer ile yeni aşka yelken açtı.

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Ayşe Özyılmazer ve Somer Sivrilioğlu artık aşklarını saklamıyor. Beraber tatilde olan çiftten aşk pozu geldi.

Sevgilisini öpücüklere boğan Somer Şef yine sosyal medyada adından söz ettirdi.


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Somer Sivrioğlu
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