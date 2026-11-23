Güzelliği ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, bu kez kızlarıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim, Deren ve Derin Talu ile birlikte verdiği pozla kısa sürede gündem oldu.

Mimar Eren Talu ile evliliğinden Deren ve Derin adında iki kızı bulunan Defne Samyeli, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Anne ve kızlarının birlikte verdiği son poza yorum yağdı.

BEĞENİ YAĞDI

Defne Samyeli'nin kızlarıyla verdiği kare, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.



Defne Samyeli ve kızlarına sosyal medyada; 'Harika kızlar', 'Melih bey takımı', 'Genetik aktarım şahane', 'Türkiye'nin güzellik ortalamasını yükselten kızlar' gibi yorumlar yapıldı.