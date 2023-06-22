Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si, Adını Feriha Koydum'un Gülsüm'ü olarak akıllarda kalan Pelin Ermiş sosyal meyda paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu bu defa aşkını ilan ettiği bir video ile çok konuşuldu.

Sısyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu; 'Ağzına dolanayım sevda' notu ile sevgilisiyle çekildiği bir videoyu paylaştı. Videoya Sezen Aksu'nın Anlasana şarkısını ekleyen Ermiş'in bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu Deva Enes Külahçı olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin videosunun altına; 'Maşallah size', 'Bir ömür boyu mutluluklar', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

Pelin Ermiş, 20 Ağustos 1982 yılında doğdu. İzmir'de doğan Pelin Ermiş'in ilk rolü 2007 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Vazgeç Gönlüm dizisinde ki Zeliha oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk üzerine eğitim alan Ermiş, yine 2007 senesinde Kırmızı adlı yapımda yer alan oyuncunun yıldızı Beren Saat’in başrolünde yer aldığı Aşkı Memnu ile parladı.

2011'de Mazi Kalbimde Yaradır dizisinde Züleyha ile karşımıza çıkan oyuncu Fasulye, Hayat adlı yapımlarda yer aldı.

Başarılı oyuncu yine reytinf rekoları kıran Adını Feriha Koydum dizisinde Gülsüm karakteri ile seyirci ile buluştu.

Hangimiz Sevmedik dizisinde Emel karakteri ile kamera karşısına çıkan oyuncu son olarak 2017 yılında Kiraz Mevsimi adlı dizide rol aldı.



