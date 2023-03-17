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Aşk iddiası gündemdeydi! Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran açıklaması

17.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin adı müzisyen Çağrı Telkıvıran'la aşk dedikodularına karışmıştı. Samyeli, önceki gün Etiler'deki bir mekanda arkadaşlarıyla kameralara takıldı. Samyeli, 'aşk' iddiasına son noktayı koydu.

Aşk iddiası gündemdeydi! Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran açıklaması

Cem Yılmaz ile yaşadığı birliktelikle uzun süre gündemde kalan Defne Samyeli'nin müzisyen Çağrı Telkıvıran’la aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Defne Samyeli önceki gün Etiler’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekanda oturan Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Snob Magazin'de yer alan habere göre; Aşk haberlerine yanıt veren Samyeli, “Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz.” diye konuştu.

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Defne Samyeli çağrı telkıvıran Oyuncu Cem Yılmaz

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