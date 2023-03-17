Aşk iddiası gündemdeydi! Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran açıklaması

Cem Yılmaz ile yaşadığı birliktelikle uzun süre gündemde kalan Defne Samyeli'nin müzisyen Çağrı Telkıvıran’la aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Defne Samyeli önceki gün Etiler’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekanda oturan Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Aşk haberlerine yanıt veren Samyeli, “Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz.” diye konuştu.



