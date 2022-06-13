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Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel mini şortlu plaj pozlarıyla olay yarattı!

13.06.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren güzel oyuncu Melisa Döngel, Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken güzel oyuncu, son olarak mini şortlu plaj pozlarıyla büyüledi.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel mini şortlu plaj pozlarıyla olay yarattı!

Dizilerde canlandırdığı karakterlerle herkes tarafından tanınan Melisa Döngel, muhteşem güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından her fırsatta özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla da konuşulan isimler arasında yer alıyor.

MİNİ ŞORTLU PLAJ POZLARIYLA OLAY YARATTI

Son olarak Instagram hesabından mini şortlu plaj pozlarını takipçilerine sunan Melisa Döngel, fiziğiyle resmen olay yarattı.

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Güzelliği ve sempatikliğiyle pozlarını kasıp kavuran Melisa Döngel, cesur pozuyla sosyal medyayı salladı.

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Melisa Döngel'in paylaşımlarına takipçileri de kayıtsız kalamadı.

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Birçok yorum yağan poza, takipçilerinden bazıları, "Sen varsan manzaraya gerek yokmuş" yorumlarında bulundu.

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DERİN BACAK DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde derin bacak dekolteli pozlarını paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinin dikkatini çekmişti.

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Külotlu çoraplarıyla güzel fiziğini sergileyen Melisa Döngel'in o pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Melisa Döngel
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