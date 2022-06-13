Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel mini şortlu plaj pozlarıyla olay yarattı!

Dizilerde canlandırdığı karakterlerle herkes tarafından tanınan Melisa Döngel, muhteşem güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından her fırsatta özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla da konuşulan isimler arasında yer alıyor.

MİNİ ŞORTLU PLAJ POZLARIYLA OLAY YARATTI

Son olarak Instagram hesabından mini şortlu plaj pozlarını takipçilerine sunan Melisa Döngel, fiziğiyle resmen olay yarattı.

Güzelliği ve sempatikliğiyle pozlarını kasıp kavuran Melisa Döngel, cesur pozuyla sosyal medyayı salladı.

Melisa Döngel'in paylaşımlarına takipçileri de kayıtsız kalamadı.

Birçok yorum yağan poza, takipçilerinden bazıları, "Sen varsan manzaraya gerek yokmuş" yorumlarında bulundu.

DERİN BACAK DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde derin bacak dekolteli pozlarını paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinin dikkatini çekmişti.

Külotlu çoraplarıyla güzel fiziğini sergileyen Melisa Döngel'in o pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapmıştı.





