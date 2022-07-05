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  4. Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

05.07.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kimliğiyle tanınan Melisa Döngel son zamanlarda pozlarıyla sosyal medyada dillere destan oldu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sırt dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla rolüyle ekranlara gelen Melisa Döngel gerek oyunculuk kariyeri gerek sosyal yaşamıyla son zamanlarda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu dekolteli pozuyla gündeme geldi.

SIRT DEKOLTELİ POZ VERDİ

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Melisa Döngel Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

Döngel, mini elbiseli ve sırt dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

Döngel'e kısa sürede takipçilerinden on binlerce beğeni geldi.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

Sosyal medyada iddialı pozlarına devam eden Döngel, dudak dolgusuyla da gündem oldu.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

Melisa Döngel ilk oyunculuk deneyimini 2016'da yayımlanan Hangimiz Sevmedik dizisindeki Sevtap karakteri ile edindi.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi


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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel aşk mantık intikam
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