Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla büyüledi

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla rolüyle ekranlara gelen Melisa Döngel gerek oyunculuk kariyeri gerek sosyal yaşamıyla son zamanlarda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu dekolteli pozuyla gündeme geldi.

SIRT DEKOLTELİ POZ VERDİ

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Melisa Döngel Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Döngel, mini elbiseli ve sırt dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Döngel'e kısa sürede takipçilerinden on binlerce beğeni geldi.

Sosyal medyada iddialı pozlarına devam eden Döngel, dudak dolgusuyla da gündem oldu.

Melisa Döngel ilk oyunculuk deneyimini 2016'da yayımlanan Hangimiz Sevmedik dizisindeki Sevtap karakteri ile edindi.



