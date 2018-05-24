Aşk ve Mavi dizisinde eğlenceli sezon finali

Oyunculara ve set çalışanlarına teşekkür eden yönetmen Hakan Arslan, “Üçüncü sezona kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böyle güzel bir ekiple çalıştığım için teşekkür ederim. Bu sezon daha hareketli geçecek. İyice dinlenin. Herkese iyi tatiller” dedi.

'Mavi' ve 'Ali’nin dillere destan aşkını konu alan 'Aşk ve Mavi' dizisinin yapımcılığı NTC Medya Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Başrollerini Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizide; Kenan Bal, İpek Tuzcuoğlu Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Alayça Öztürk, Nur Yazar ve Osman Karakoç rol alıyor.





