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  4. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Melisa Döngel ve Sefo’dan ilk poz geldi

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Melisa Döngel ve Sefo’dan ilk poz geldi

13.03.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rapçi Sefo ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel’in beraber olduğu iddia edilmişti. Çiftin aynı anda Sapanca’dan fotoğraf paylaşmaları akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. İddialara sessiz kalan Sefo ve Melisa Döngel beraber görüntülendi.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Melisa Döngel ve Sefo’dan ilk poz geldi

Kusursuz Kiracı dizisi ile büyük çıkış yakalayan Melisa Döngel ve sevilen şarkılara imza atan ünlü rapçi Sefo aşk iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Çift geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Sapanca’da vakit geçirdikleri anları paylaşmış, ancak beraber fotoğraf yayınlamamışlardı.

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Snob Magazin’in haberine göre Melisa Döngel ve Sefo basketbol maçında beraber görüntülendi. Çift ilk kez objektiflere beraber takıldı.

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AYNI YERDEN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLARDI

Ünlü çift daha önce Sapanca’da off-road yaptıkları anları art arda paylaşmışlardı. İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

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Melisa Döngel Sefo sosyal medya

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