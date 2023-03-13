Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Melisa Döngel ve Sefo’dan ilk poz geldi

Kusursuz Kiracı dizisi ile büyük çıkış yakalayan Melisa Döngel ve sevilen şarkılara imza atan ünlü rapçi Sefo aşk iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Çift geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Sapanca’da vakit geçirdikleri anları paylaşmış, ancak beraber fotoğraf yayınlamamışlardı.

Snob Magazin’in haberine göre Melisa Döngel ve Sefo basketbol maçında beraber görüntülendi. Çift ilk kez objektiflere beraber takıldı.

AYNI YERDEN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLARDI

Ünlü çift daha önce Sapanca’da off-road yaptıkları anları art arda paylaşmışlardı. İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edilmişti.



