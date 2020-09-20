YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı

ERZURUM HABERLERİ  | 20.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, kaza sabah 08.30 sıralarında eski Küçük Geçit Köyü mevkisin de meydana geldi.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza sabah 08.30 sıralarında eski Küçük Geçit Köyü mevkisin de meydana geldi. Yapımı devam eden yolda seyir halinde olan 09 RA 555 plakalı otomobilin sürücüsü H.F. tek şeritten çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşıdan gelen A.B idaresindeki 25 EM 301 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücü H.F. ve yanında bulunan iki çocuğu yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Aşkale İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol araçların kenara alınması sonrası İlçe Jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak tekrardan trafik akışı sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:54
Öğle
12:13
İkindi
15:40
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Evren Eczanesi
Palandoken
Burak Eczanesi
Yakutiye
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Reddedilmek yoğun acı hissetmeye neden oluyor
Reddedilmek yoğun acı hissetmeye neden oluyor
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.