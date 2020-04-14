Aşkale’de ücretsiz maske dağıttılar

Aşkale’de Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek grubu ilçe merkezinde maske dağıttı, esnafları ziyaret ederek alının önlem ve kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaptılar.

İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı merkezi personelleri caddelerdeki maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Ekipler, dükkan, mağaza, manav, marketleri ziyaret ederek alınan tedbirlerin uygulamalarını yerinde incelediler.

Esnaflara tedbirler konusunda bilgiler veren ekipler, daha dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptılar.

