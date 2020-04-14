YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Aşkale’de ücretsiz maske dağıttılar

Aşkale’de ücretsiz maske dağıttılar

ERZURUM HABERLERİ  | 14.04.2020 12:56 | Son Güncelleme

Aşkale’de Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek grubu ilçe merkezinde maske dağıttı, esnafları ziyaret ederek alının önlem ve kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaptılar.İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı merkezi personelleri caddelerdeki maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Aşkale’de Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek grubu ilçe merkezinde maske dağıttı, esnafları ziyaret ederek alının önlem ve kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaptılar.
İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı merkezi personelleri caddelerdeki maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Ekipler, dükkan, mağaza, manav, marketleri ziyaret ederek alınan tedbirlerin uygulamalarını yerinde incelediler.
Esnaflara tedbirler konusunda bilgiler veren ekipler, daha dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:32
Öğle
12:20
İkindi
16:02
Akşam
18:59
Yatsı
20:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Ender Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Korona virüste göz problemine dikkat

Korona virüste göz problemine dikkat

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

AVM’lerde korona virüs önlemi

AVM’lerde korona virüs önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.