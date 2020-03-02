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Aşkar, "Özenli bir şekilde hizmet edeceğine canı gönülden inanıyoruz "

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Zonguldak Memur Sen Başkanı Kamuran Aşkar ve yönetim kurulu üyeleri üyelerine hayırlı olsun ve kutlama ziyareti gerçekleştirdi.

Aşkar, "Özenli bir şekilde hizmet edeceğine canı gönülden inanıyoruz "

Zonguldak Memur Sen Başkanı Kamuran Aşkar ve yönetim kurulu üyeleri üyelerine hayırlı olsun ve kutlama ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Kamuran Aşkar; "İsmail bey’e müdürlük görevinde başarılar diliyoruz. Rabbim mahcup etmesin diyoruz. İnşallah Zonguldak halkına Zonguldak insanına bizim insanımızın hepsine kucaklayıcı ve özenli bir şekilde hizmet edeceğine canı gönülden inanıyoruz" dedi.
Ziyarette konuşan Memur Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar yaptığı açıklamada; "Bugün Memur-Sen yönetim kurulu olarak Ticaret İl Müdürlüğü görevine asaleten atanan İsmail Maden kardeşimizi ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz. Kendisi zaten uzunca bir süredir vekaleten yürüttüğü bir Müdürlüğü ve bu vekillik döneminde arkadaşımızın yaptığı hizmetlerle Hakk’a hizmet halka hizmet düsturu ile Memur-Sen’in genel anlayışı içerisinde halka hizmet etmenin erdemlilik olduğu anlayışla çalıştığını gördüğümüz için asaletinin gelmesi noktasında Memur-Sen heyeti olarak da çok mutlu olduğumuzu aynı dinam ve aynı heyecan ile halka hizmetin Hakk’a hizmet düsturu hiçbir zaman unutmadan bu makamdan hizmet makamları olduğu bilinci içerisinde ve devlet millet kaynaşmasının sağlanması noktasında hizmet edeceğine biz inanıyoruz. Bu kapsamda da İsmail bey’e müdürlük görevinde başarılar diliyoruz. Rabbim mahcup etmesin diyoruz. İnşallah Zonguldak halkına Zonguldak insanına bizim insanımızın hepsine kucaklayıcı ve özenli bir şekilde hizmet edeceğine canı gönülden inanıyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret İl Müdürü İsmail Madende; "Üyesi olmaktan Onur duyduğum Memur-Sen camiasının çok değerli başkanı ve şube başkanlarımızın ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben 5 yıldır bu görevi icra ediyorum. İnşallah bundan sonra da yine aynı özveri ve aynı gayret ve hatta katlayarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz."dedi.

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